Эксперт ответил, как теперь люди относятся деторождению

Решение стать родителями зависит от множества факторов.

© Magnific

При этом к подобному событию нельзя быть «готовым окончательно». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила Зара Арутюнян.

«Насколько младенец может быть объектом и может ли он быть вообще субъектом. Конечно, младенец и зародыш не являются субъектом, но то, что он является человеком, о котором надо заботиться, это понимает любая женщина. Деторождение превращается в сложносочинённый проект, состоящий из материальных, финансовых, психологических, эмоциональных и прочих статусов. Мне кажется, эти нарративы стоит откатывать, если они в наших руках. Дети не должны рождаться тогда, когда ты готова, когда ты захотела, когда у тебя много лишних денег и ты понимаешь, что всё — ты можешь с завтрашнего дня не работать. Такие условия невыполнимы. Детей надо рожать. Ты никогда не будешь к этому готова окончательно».

Ранее социолог Андрей Милёхин назвал разрушение «традиционной семьи» причиной возможного демографического кризиса в РФ. Следует возвращать «многопоколенческий» уклад, в центре которого родственные связи и передача опыта. Сегодня рождаемость в России находится примерно на уровне Японии, Южной Кореи и Китая, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».