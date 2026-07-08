Россияне ответили, кого считают главой семьи

В России 63% жителей считают главой семьи мать, а не отца. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты ювелирного бренда «Московский Цепевязальный Завод».

© Газета.Ru

«Большинство (63%) убеждено, что главой семьи является мать. На вопрос, почему она, а не отец, 43% ответили "так сложилось", а 36% — мать имеет более твердый и решительный характер. Еще 27% назвали ключевым фактором лидерства уровень заработка, а 26% — возраст», — заявили аналитики.

Около трети респондентов ответили, что в их семье старшим является отец. Среди главных факторов лидерства были названы более высокий заработок (67%) и «так сложилось» (46%).

Эксперты отметили, что именно к отцам чаще обращаются за советами и мнением, чем к матерям.

«К отцам чаще приходят за серьезными вопросами: покупка недвижимости (68%), куда пойти учиться (45%), где и с кем работать (39%)», — рассказали специалисты.

К матерям россияне обращаются чаще всего по бытовым вопросам. 54% респондентов заявили, что согласовывают с ними образы, 34% — покупку дорогостоящих вещей для их составления, а 29% — места работы. Среди тех, кто спрашивает мнение матери касательно образа, треть также выбирает по ее советам ювелирные украшения.

Еще 2% россиян заявили, что для них главой семьи является брат. Лидерские качества среди прочих членов семьи наблюдаются крайне редко, за небольшим исключением.

Самой популярной формой семьи в России оказалась нуклеарная (из двух поколений), следом идет из трех и более поколений, а затем из одного поколения.

На вопрос, кого россияне называют своей семьей, большинство выбирают ближайших родственников: мать (92%), отца (87%), супруга или супругу (71%), бабушку и прабабушку (69%), дедушку и прадедушку (64%), детей (60%).

Меньше половины опрошенных включают в понятие «семья» дальних родственников: тетю называют 48%, дядю — 37%, двоюродных — 24%. А троюродных братьев и сестер признают членами семьи всего 7%.

При этом каждый второй считает членами семьи домашних животных. Их приравнивают к родным чаще, чем коллег по работе и близких друзей.

Что касается традиций в семье, наиболее распространенной оказались совместные праздники (78%). На втором месте разместилась передача фамильных ценностей по наследству (56%). На третьей строчке оказались совместные путешествия (45%), а следом — традиция собираться вместе за ужином или завтраком (41%).