Психолог дал советы, которые помогут сохранить семью

Психолог Иван Липнев в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, рассказал, как поддерживать хорошие отношения в семье.

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По его словам, для гармонии в доме необходимо замечать не только оплошности близких, но и хорошие моменты. Также специалист отметил, что важно уметь прощать и просить прощения.

Я часто напоминаю, что отношения — это не то, что дается раз и навсегда. Их нужно бережно выращивать, как сад. Важно разговаривать, а не копить обиды. Важно замечать хорошее, а не только промахи. Важно уметь прощать и просить прощения, потому что без этого не выживает ни одна пара, ни одна семья. И особенно важно то, что дети учатся любви, глядя на нас, — они впитывают не наши слова, а то, как мы относимся друг к другу, — цитирует Липнева РИАМО.

Одним из наиболее эффективных способов разрешения конфликтов в паре является открытый и честный диалог. Но не все партнеры умеют разговаривать эффективно. Антикризисный и трансформационный психолог Эльда Медоева рассказала «Вечерней Москве», как преодолеть недопонимание и сохранить гармонию в семье через конструктивный разговор друг с другом.