Эксперт рассказал, почему возникает паническая атака

Психиатр Руслан Исаев рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», почему возникает паническая атака. Иногда всё начинается с тревожной мысли или ожидания опасности. Например, человек замечает учащённое сердцебиение и пугается: «Со мной что-то не так». Тревога усиливается, организм реагирует ещё большим выбросом стрессовых гормонов, и постепенно развивается полноценная паническая атака.

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«В других случаях первым возникает телесный сигнал: учащение пульса, нехватка воздуха, головокружение, ощущение жара. Человек интерпретирует эти ощущения как опасные, и уже эта интерпретация запускает дальнейшее нарастание паники», — сказал врач.

Важно понимать, что паническая атака редко возникает буквально «по щелчку пальцев». Обычно ей предшествует нарастающее внутреннее напряжение, которое в какой-то момент достигает критической точки.