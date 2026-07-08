Исследование показало, что в отношениях россияне ценят больше всего

Большинство россиян в отношениях ценят более спокойные и бытовые сценарии совместного досуга, нежели свидания в ресторанах. Соответствующее исследование представил девелопер Level Group.

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Так, за домашний формат времяпровождения высказались 36 процентов опрошенных. На втором месте оказались совместные бытовые дела вроде уборки и готовки — их предпочитают 24 процента респондентов. Еще 22 процента пар отметили активный досуг: прогулки и совместные поездки. При этом свидания в ресторанах и кафе нравятся трем процентам возлюбленных.

При этом исследователи отметили заметные различия между парами в браке и в романтических отношениях. Так, совместные бытовые дела выбрали 36 процентов женатых опрошенных, а среди пар в романтических отношениях этот показатель составил девять процентов. Поездки и прогулки оказались наиболее популярны среди неженатых пар: 26 процентов против 18 процентов, передает РИАМО.

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