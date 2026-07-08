Лебедев объяснил, зачем обычному человеку учить психологию

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске своего шоу «Ответошная», опубликованном во «ВКонтакте», назвал умение общаться с людьми самым полезным навыком в мире. По его мнению, именно коммуникация является фундаментом для понимания всех процессов, происходящих вокруг.

© runews24.ru

Лебедев призвал аудиторию внимательно наблюдать за жизнью и постоянно развивать свои способности. Он подчеркнул важность глубокого изучения механизмов общения: как располагать к себе собеседников, понимать ход их мыслей, истинную мотивацию и логику поступков. Дизайнер уверен, что постижение этих принципов делает устройство мира гораздо понятнее.

Кроме того, блогер отметил универсальность этого навыка. Способность находить общий язык помогает не только в личных отношениях, но и в глобальном масштабе — при анализе международных отношений или изучении культурных особенностей разных стран, позволяя делать самостоятельные выводы о мировых событиях.

Ранее Лебедев назвал домовые чаты самой ужасной вещью на свете.