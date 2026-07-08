Модель с грудью 30-го размера рассказала о проблемах при общении с мужчинами

Модель с грудью 30-го размера и звезда фильмов для взрослых Саммер Роберт пожаловалась на проблемы при общении с мужчинами. Об этом сообщает издание Daily Star.

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Саммер Роберт страдает от макромастии — редкого заболевания, из-за которого ее грудь продолжает расти. По ее словам, из-за необычной внешности многим мужчинам трудно не обращать внимания на ее фигуру. Девушка заявила, что при знакомстве ей регулярно предлагают секс вместо того, чтобы спросить о ее характере, интересах или жизни.

«Никогда не бывает романтики. Всегда просто хотят прийти, заняться сексом и уйти. Меня не особо угощают изысканными блюдами и напитками. Не то, чтобы я этого хотела, но меня раздражает, что мне даже не предлагают этого», — пожаловалась модель.

Звезда фильмов для взрослых рассказала, что недавняя встреча с мужчиной ее особенно разочаровала. По ее словам, после поцелуя ей сразу же предложили пойти домой и снять эротическое видео.

«Он все испортил. Я просто ушла от него», — заявила Роберт.

До этого OnlyFans-модель Луиза Ховански призналась, что большая грудь, благодаря которой она стала популярной в социальных сетях, приносит не только внимание аудитории, но и множество бытовых и психологических трудностей.