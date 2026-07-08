Где грань между здоровым скептицизмом и клинической паранойей

В политических кулуарах и на страницах исторических хроник часто встречается образ «мудрого параноика» — лидера, который выжил только потому, что никому не доверял. От Сталина до Макиавелли, от спецслужб до глав корпораций — недоверие к окружению преподносится как обязательное качество для политического долгожителя. Но так ли это на самом деле?

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В комментарии RuNews24.ru клинический психолог, интегративный психотерапевт, Действующий член ОППЛ, член Ассоциации психодрамы и FEPTO Мария Таскесиги пояснила, что в клинической психиатрии паранойя — это бредовое расстройство, при котором человек видит угрозу там, где её нет. Но в политическом дискурсе «паранойя» часто означает повышенную настороженность и обоснованное недоверие. Разница колоссальна. Пациент с параноидным расстройством разрушает свою карьеру — он подозревает даже тех, кто ему предан. А политик с «адаптивной подозрительностью» выживает, потому что вовремя замечает реальные угрозы. Мы говорим о спектре: на одном полюсе — здоровый скептицизм, на другом — клиническая паранойя.

Психолог отметила, что с точки зрения эволюционной психологии, подозрительность — древнейший механизм выживания. Политическая среда — это та же саванна, только вместо львов — конкуренты и оппоненты. Базовый уровень настороженности нормален и даже необходим. Вопрос лишь в дозировке.

«История знает три пути. Первый — паранойя как разрушение. Сталин к концу жизни страдал выраженным параноидным расстройством. Он видел врагов даже в ближайших соратниках, уничтожил собственную элиту. Второй — паранойя как компас. Черчилль в 1930-е годы предупреждал об угрозе нацизма, его называли параноиком, но его подозрительность была обоснованной. Третий — баланс и здоровая открытость. Рузвельт умел доверять советникам, слушал разные мнения, но не был наивным».

Нейробиология показывает: длительное пребывание в состоянии хронической подозрительности разрушает префронтальную кору — область мозга, отвечающую за стратегическое мышление. Политик, постоянно находящийся в параноидальном режиме, теряет когнитивную гибкость, перестаёт видеть сложные связи, делит всех на «своих» и «врагов». Это называется «туннельное мышление».

«Главный парадокс: тотальное недоверие гарантирует выживание только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной — оно его разрушает. Политику нужна лояльная команда. Если он никому не доверяет, он не может делегировать, не получает обратной связи, теряет связь с реальностью. Власть — это сеть отношений с узлами доверия. Без них конструкция рушится».

Что нужно политику вместо паранойи? «Операционное доверие» — термин, который я использую в работе с руководителями. Это способность понимать мотивы людей, создавать системы сдержек и противовесов, доверять, но проверять ровно настолько, чтобы не парализовать работу. Это не паранойя, а профессиональная гигиена власти.

Подозрительность — не качество, а инструмент. Как скальпель: в руках хирурга спасает жизнь, в руках убийцы — отнимает. Политическое долголетие обеспечивается не тотальным недоверием, а умением отличать реальную опасность от воображаемой.