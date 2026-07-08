Как прикосновения влияют на жизнь

За обычной тактильностью скрывается отражение того, сколько тепла и принятия человек получил в детстве, как он научился либо восполнять этот опыт в отношениях, либо формировать его внутри себя. Подробнее о значении прикосновений рассказала психолог Сабина Осина.

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Тактильность является базовой человеческой потребностью. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни, однако на каждом этапе выполняет разные задачи.

В раннем возрасте прикосновения становятся основным контактом с миром. Через них младенец понимает, можно ли доверять миру, безопасно ли рядом с другим человеком, есть ли те, кто откликнется на его потребности.

Далее тактильность воспринимается как способ эмоциональной регуляции. Взрослые обнимают ребенка и тем самым помогают ему справиться с тревогой, страхом, переживаниями и дают ему ощущение опоры и принятия. Далее подросток учится справляться со своими эмоциями самостоятельно.

Отношения с родителями в раннем возрасте становятся основой того, как во взрослом возрасте человек будет воспринимать близость. Так, если он не получил достаточного количества тепла в детстве, то в отношениях будет бессознательно требовать от партнера восполнения этого дефицита. В итоге формируются дополнительные ожидания от отношений.

Во взрослом возрасте прикосновения становятся основой близости между людьми. В отношениях они играют важную роль, ведь через них можно поддержать эмоциональную связь, усилить чувство принятия и безопасности, снизить уровень стресса. Кроме того, поцелуи и объятия дарят партнеру ощущение, что он важен, любим и не одинок.

Однако важно помнить, что у людей разная потребность в тактильности. В разговоре с aif.ru эксперт отметил, что количество тактильного контакта зависит от индивидуальных особенностей нервной системы, типа привязанности и личного опыта.

Кроме того, нельзя забывать о соблюдении личных границ. Прикосновение будет иметь ценность, если учитывается согласие, уважение и чувство внутреннего комфорта. В противном случае тактильность может вызвать усиление напряжения и тревоги.

Для взрослого человека, особенно для женщины, парные танцы, такие как бачата, танго и бальные танцы, могут стать ресурсом, где можно "добрать объятия". В таких видах танца соблюдена культура уважительного, ограниченного взаимодействия.

Танец возвращает ощущение живости, привлекательности и телесной включенности. Не менее важно, что он возвращает человеку контакт с самим собой, потому что в период одиночества чувствительность теряется не только к другим, но и к себе.

У пожилых людей сужается круг общения, уменьшается количество физического контакта. На этом этапе жизни человеку требуется тепло, присутствие и подтверждение собственной значимости. В это время забота, прикосновения и объятия становятся для пожилых людей ощущением того, что они по-прежнему связаны с жизнью и не одни.