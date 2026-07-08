Психолог Виталий Радченко рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», как понять, что общение с человеком пора заканчивать. Прежде чем принимать решение, важно проанализировать общую динамику общения: как было, когда отношения только начались, как они развивались и когда вы впервые почувствовали, что что-то не так.

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«Иногда желание оборвать контакты — лишь временная защитная реакция на личную усталость, стресс на работе или проекцию внутренних кризисов. Важно спросить себя: вы злитесь на конкретный поступок человека или вам в принципе стало невыносимо скучно находиться в его поле», — сказал эксперт.

Если желание дистанцироваться сохраняется в спокойном, ровном состоянии в течение нескольких недель, а не вспыхивает на пике ссоры, этому чувству определённо нужно доверять.