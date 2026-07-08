Полина Диброва поздравила Романа Товстика с Днем семьи, любви и верности

Полина Диброва в личном блоге поздравила Романа Товстика с Днём семьи, любви и верности. Блогер опубликовала кадры, где обнимает возлюбленного, и дополнила их ироничным поздравлением.

«С праздником! С Днём любви и верности! Прежде всего — верности себе и своим чувствам! Благодарю судьбу за это чувство. Достаю попкорн, читаю комментарии», — написала Диброва.

Не все подписчики юмор оценили.

«Про верность особенно доставило», «Лечь в постель с чужим мужем — это, конечно, верх верности», «Это шутка про верность была?», «Верностью тут и не пахнет», — высказались комментаторы.

Ранее Елена Товстик призналась, что продолжает бороться за право жить со всеми своими шестью детьми. Экс-супруга Романа Товстика, возлюбленного Полины Дибровой, заявила, что не сдаётся и не теряет позитивный настрой. Она намерена отстаивать свои права матери до конца, чтобы быть рядом с наследниками и делать их счастливыми, поскольку дети — её главная ценность в жизни.