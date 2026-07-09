Специалист рассказал, какая музыка поможет избавиться от депрессии

Елизавета Куликова, клинический психолог и методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского университета, рассказала о пользе классической музыки в борьбе с депрессивными состояниями, пишет «Абзац».

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Специалист подчеркнула, что регулярное прослушивание классических произведений способно понижать концентрацию гормона стресса в организме и благоприятно влиять на регенерацию мозговых клеток. В современной нейробиологии музыкотерапия — одна из активно изучаемых тем, а в практике работы с пациентами ее нередко включают в комплекс мер при тревожности и депрессии. При этом научные данные подтверждают благотворное влияние гармоничных звуковых сочетаний именно на биохимическом уровне, но применять такой подход допустимо лишь как вспомогательное средство.

Куликова особо отметила: несмотря на доказанный антидепрессивный эффект классики, она не может заменить основное лечение. При подтвержденном диагнозе ключевое значение имеет медикаментозная терапия, а музыка выступает в роли поддерживающего фактора. В качестве примера эксперт привела результаты отдельных научных экспериментов — в частности, исследования на мышах с депрессивным состоянием. У животных, которым включали легкую и классическую музыку, заметно улучшалось поведение: они проявляли большую вовлеченность в окружающую среду и реже впадали в апатию.

По словам психолога, классические композиции способны буквально «перенастраивать» мозг, пробуждая способность испытывать эмоциональную радость. Однако такой терапевтический результат возможен далеко не в каждом случае: решающим фактором становится индивидуальное восприятие музыки человеком.

Эксперт пояснила, что воздействие классики связано с синхронизацией нейронной активности: звуковые сигналы запускают согласованную работу слуховой коры и зоны вознаграждения в мозге. Сильнее всего этот механизм проявляется у людей, которые изначально испытывают симпатию к классическим произведениям. Важно помнить, что музыка — это сильный сенсорный раздражитель, и если композиции не находят отклика, а вместо этого вызывают скуку или раздражение, никакого антидепрессивного действия не возникнет.

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