Восемь правил для борьбы с повседневным стрессом

Одни и те же обстоятельства одни люди переживают продуктивно, а другие теряют способность радоваться жизни — и дело не только в психотипе или темпераменте. Ведущий специалист сети клиник «Семейная», клинический психолог Елена Соломеина в беседе с «Чемпионатом» рассказала, как справляться с повседневными стрессами.

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Эксперт предложила универсальный алгоритм из восьми шагов, который подойдёт каждому.

Осознавайте причину стресса. Источником стресса чаще являются не события, а наши мысли в ответ на них. Важно научиться «слышать» эти мысли и рационально их перерабатывать. Учитесь «выныривать» из ментального состояния. Особенно если вы подвержены вегетативным реакциям. Простое упражнение: назовите четыре предмета, которые видите, три звука, которые слышите, два тактильных ощущения и один запах. Сбрасывайте мышечное напряжение. Помогают дыхательные практики и последовательное напряжение-расслабление разных групп мышц. Выражайте истинные эмоции. Для начала их нужно научиться видеть и осознавать — это сложный навык, требующий тренировки. Получайте удовольствие и осознавайте этот процесс. Уделяйте внимание себе. Устраивайте детокс — цифровой и коммуникативный. Занимайтесь собой. Это хорошая привычка, которая снижает общий уровень стресса.