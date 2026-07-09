Почему бумеры выбирают отношения с партнерами без долгов

Более половины россиян старше 50 лет считают, что в семье или в паре должен быть совместный бюджет, а также у партнеров не должно быть финансовых долгов. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты, опираясь на совместное исследование социальной сети «Одноклассники» и НПФ «БУДУЩЕЕ».

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«Четверть опрошенных видят оптимальным смешанное управление финансами, при котором часть средств остается в личном пользовании, а часть используется совместно. Еще часть не придают этому особого значения. Раздельный бюджет поддерживают лишь 2,8% респондентов», — рассказали специалисты.

По данным опроса россияне в зрелом возрасте довольно консервативно подходят к формированию бюджета в семье или в паре — более половины респондентов проголосовало за совместное ведение бюджета.

«Наиболее важным респонденты назвали отсутствие у супруга или партнера долгов, его умение планировать бюджет, готовность открыто обсуждать финансовые вопросы, а также рациональное отношение к расходам и наличие сбережений. Только часть россиян в зрелом возрасте, выстраивая отношения в семье или в паре, не придают всему этому значения. Большинство респондентов уверены: финансовое благополучие семьи напрямую влияет на стабильность отношений», — объяснили они.

Авторы исследования отметили, что россияне старшего возраста не демонстрируют завышенных финансовых ожиданий.

«Они назвали достаточным доход супруга или партнера в размере до 50 тыс. руб. в месяц, еще часть — от 50 тыс. до 100 тыс. руб., еще 12,5% назвали желаемым диапазон от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Заработок от 150 тыс. руб. и выше важен лишь для 15,7% участников опроса. Для трети представителей старшего поколения размер дохода спутника жизни не имеет никакого значения», — добавили специалисты.

И в заключение они заявили, что россияне готовы строить отношения независимо от уровня дохода партнера, но ожидают от него финансовой зрелости, ответственности и серьезного отношения к деньгам.