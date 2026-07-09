Акушер объяснил будущим отцам, как не потерять семью после родов

Тюменский психолог и акушер — будущим отцам: как не потерять семью после родов
Поддержка в родах — это очень важно. Но еще в большей степени необходима поддержка после родов, особенно первые 1,5 месяца. Именно столько длится послеродовый период.
В Тюменской области растет число партнерских родов, но, по словам экспертов, присутствие мужа в родзале — только начало. Главные трудности ждут папу после выписки: ревность к ребенку, разрыв в сексуальной готовности и стресс от новой ответственности. Семейный психолог Александра Ставрова и акушер-гинеколог Перинатального центра Надежда Пальшина дали советы, как мужчине остаться опорой, а не превратиться в третьего ребенка в семье. Подробности — в нашем материале.
Психологическая подготовка: от «зрителя» к «отцу»
Комментарий семейного психолога Регионального центра «Семья» Александры Ставровой.
Быть отцом сегодня — это не просто статус в паспорте. Это огромная внутренняя работа, которая начинается задолго до первого крика малыша. В отличие от мамы, чье тело готовится к встрече с ребенком постепенно, у папы переключение происходит мгновенно, и часто сопровождается стрессом. Вот основные психологические этапы, которые важно прожить осознанно.
До и во время родов: новая роль
Раньше отцы просто ждали жену из роддома. Сейчас партнерские роды возможны, если папа сдаст минимальные анализы и флюорографию, а также обсудит это с врачом. В родах отец может помогать, а после — взять ребенка на руки и дать женщине возможность восстановить силы. Но будьте готовы к тому, что это не столько «экскурсия», сколько тяжелый труд, требующий выдержки.
Кризис внимания и давление ответственности
После рождения ребенка у отца может возникнуть чувство ревности и нехватки внимания, особенно если он находится в инфантильной позиции. Здесь важно принять, что ответственность за ребенка есть у папы так же, как и у мамы, и при необходимости обратиться за помощью к психологу. Иногда финансы и обеспечение семьи полностью ложатся на плечи отца, что добавляет груз тревоги. Если стресс затянулся, и на протяжении трех-четырех недель вы не радуетесь жизни, а фон настроения стойко снижен — не терпите, это повод для визита к психотерапевту. Ваше состояние важно для всей семьи.
Секс после родов: разрыв в готовности
Папа не рожал телом и часто быстрее возвращается к желанию, тогда как мама еще не готова психологически и физически (страх боли, новое восприятие тела, боязнь навредить). Здесь важно проявлять инициативу без давления. Аккуратно поговорите с супругой, вспомните период ухаживаний и диалога, скажите о своих желаниях. Это дает возможность паре преодолеть страхи, которые есть у обоих. Не превращайте близость в повинность — ищите путь друг к другу через нежность.
Свидания и сближение
Не бойтесь оставить малыша с родственниками хотя бы на пару часов. Пригласите супругу на свидание, пусть даже символическое. Такие шаги помогают вернуть близость, которая размывается в быту.
О половой конституции
Бывает, что у супругов разная половая конституция. Взрослая женщина, знакомая с физиологией, может понимать потребности мужа и выстраивать отношения с учетом этих особенностей, а не наказывать его молчанием или отстраненностью. Если разница в темпераменте создает устойчивые сложности, стоит обратиться за помощью к семейному психологу или сексологу для разрешения проблем в паре. Это не стыдно, это разумно.
В завершение главное
Будьте бережны друг к другу в этот период и берегите свое супружество так же трепетно, как новорожденного ребенка. Помните: вы не «помощник» при маме, а полноценный отец и муж. Ваша устойчивость — лучший фундамент для счастливого детства малыша.
Партнерские роды: инструкция по применению
Комментарий акушера-гинеколога Перинатального центра в Тюмени, Надежды Пальшиной.
В последнее время все большую популярность набирает тема партнерских родов. Что это — модный тренд или реальная помощь?
Еще 30 лет назад сложно было представить участие мужа в родах, ведь это считалось исключительно «женским делом». Мы привыкли к образу отца, который стоит под окнами родильного дома или ждет в коридоре с цветами в момент выписки. Но времена меняются, и современный мужчина желает быть частью этого процесса и стать надежной опорой в столь важный и волнительный момент. И с каждым годом доля партнерских родов растет.
Акушер-гинеколог Перинатального центра, Надежда Николаевна Пальшина, как практикующий доктор, убеждена, что партнерские роды — это отличный инструмент для облегчения родов. Доказано, что роды, проходящие с поддержкой, идут быстрее и легче. Но важно, чтобы партнер был подготовлен. Для этого существуют специальные семинары, где парам рассказывают как теоретическую информацию о физиологии родов, так и на практике оттачивают навыки правильного дыхания и массажа. Важно, чтобы партнер излучал спокойствие и уверенность.
Безусловно, совместные роды подходят далеко не всем парам. В первую очередь должно быть обоюдное желание и готовность партнера. Ни в коем случае нельзя принуждать. Если ваш муж не хочет присутствовать на родах, важно уважать его мнение. Ведь это напрямую не зависит от истинных взаимоотношений в паре.
Большинство партнеров сталкивается с неуверенностью, страхом неизвестности: как помочь, не навредить? Как стать активным участником процесса, а не просто наблюдателем?
Вот несколько практических советов, как вести себя в родзале:
- Оказывайте всяческую моральную поддержку. Будьте островком безопасности. Внушите ей уверенность в ее силах и в то, что ее организм знает, как и что делать.
- Позаботьтесь о том, чтобы ей было комфортно в родовой. Если возможно, сделайте неяркий свет, включите негромкую музыку.
- Помогите роженице найти удобное положение и менять его время от времени. Помогите ей приподняться, сесть, встать, встать на четвереньки и т.д.
- Вместе ходите на пешие прогулки, особенно на начальном этапе родов. Ходьба ускоряет процесс родов на 30%.
- Помогите ей воспользоваться душем. Вода известна как натуральное обезболивающее.
- Помассируйте жене плечи, руки, ноги.
- Интенсивно, непрерывно массируйте область крестца во время схватки — это один из самых эффективных способов снять боль.
- Постарайтесь настроить ее на правильное дыхание. Ваша жена неосознанно будет копировать ваше дыхание, поэтому дышите сами ровно и глубоко.
- Следите за регулярным употреблением воды, предлагайте пить понемногу.
- Помогите подключить ее воображение. Пусть она представит, что схватка — это волна, а ваша жена преодолевает эту волну. Говорите с ней о чем-то приятном.
- Будьте внимательны к ее просьбам. Ее может что-то беспокоить, раздражать, мешать. Попытайтесь это устранить.
- Напоминайте жене о ребенке, которого вы так скоро увидите.
- Хвалите ее. Говорите, какая она молодец, как все хорошо делает, повторяйте это снова и снова, как бы глупо сейчас вам это ни казалось. Для нее эти слова сейчас важнее воздуха.
Что ждет после родов: поддержка в послеродовой период
Поддержка в родах — это очень важно. Но еще в большей степени необходима поддержка после родов, особенно первые 1,5 месяца. Именно столько длится послеродовый период. В это время в организме женщины происходит колоссальная перестройка, изменяется тело, гормональный и эмоциональный фон.
Что мы рекомендуем мужчинам:
- Физический покой. Возьмите на себя максимальное количество бытовых задач. Чем меньше она бегает по дому, тем быстрее восстановится организм.
- Половой покой. Возвращение к сексуальной жизни — не раньше 42 дня. Это медицинская норма, а не каприз. Дождитесь осмотра врача.
- Сон — теперь роскошь. Спите при любой возможности, чтобы быть «в тонусе». Усталый папа не сможет помочь уставшей маме.
Запомните главное: после родов отношения не возвращаются к прежним. Они строятся заново. И от того, насколько вы будете вовлечены, терпеливы и нежны, зависит, каким будет этот новый этап вашей жизни. Удачи вам!