Акушер объяснил будущим отцам, как не потерять семью после родов

Поддержка в родах — это очень важно. Но еще в большей степени необходима поддержка после родов, особенно первые 1,5 месяца. Именно столько длится послеродовый период.

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В Тюменской области растет число партнерских родов, но, по словам экспертов, присутствие мужа в родзале — только начало. Главные трудности ждут папу после выписки: ревность к ребенку, разрыв в сексуальной готовности и стресс от новой ответственности. Семейный психолог Александра Ставрова и акушер-гинеколог Перинатального центра Надежда Пальшина дали советы, как мужчине остаться опорой, а не превратиться в третьего ребенка в семье. Подробности — в нашем материале.

Психологическая подготовка: от «зрителя» к «отцу»

Комментарий семейного психолога Регионального центра «Семья» Александры Ставровой.

Быть отцом сегодня — это не просто статус в паспорте. Это огромная внутренняя работа, которая начинается задолго до первого крика малыша. В отличие от мамы, чье тело готовится к встрече с ребенком постепенно, у папы переключение происходит мгновенно, и часто сопровождается стрессом. Вот основные психологические этапы, которые важно прожить осознанно.

До и во время родов: новая роль

Раньше отцы просто ждали жену из роддома. Сейчас партнерские роды возможны, если папа сдаст минимальные анализы и флюорографию, а также обсудит это с врачом. В родах отец может помогать, а после — взять ребенка на руки и дать женщине возможность восстановить силы. Но будьте готовы к тому, что это не столько «экскурсия», сколько тяжелый труд, требующий выдержки.

Кризис внимания и давление ответственности

После рождения ребенка у отца может возникнуть чувство ревности и нехватки внимания, особенно если он находится в инфантильной позиции. Здесь важно принять, что ответственность за ребенка есть у папы так же, как и у мамы, и при необходимости обратиться за помощью к психологу. Иногда финансы и обеспечение семьи полностью ложатся на плечи отца, что добавляет груз тревоги. Если стресс затянулся, и на протяжении трех-четырех недель вы не радуетесь жизни, а фон настроения стойко снижен — не терпите, это повод для визита к психотерапевту. Ваше состояние важно для всей семьи.

Секс после родов: разрыв в готовности

Папа не рожал телом и часто быстрее возвращается к желанию, тогда как мама еще не готова психологически и физически (страх боли, новое восприятие тела, боязнь навредить). Здесь важно проявлять инициативу без давления. Аккуратно поговорите с супругой, вспомните период ухаживаний и диалога, скажите о своих желаниях. Это дает возможность паре преодолеть страхи, которые есть у обоих. Не превращайте близость в повинность — ищите путь друг к другу через нежность.

Свидания и сближение

Не бойтесь оставить малыша с родственниками хотя бы на пару часов. Пригласите супругу на свидание, пусть даже символическое. Такие шаги помогают вернуть близость, которая размывается в быту.

О половой конституции

Бывает, что у супругов разная половая конституция. Взрослая женщина, знакомая с физиологией, может понимать потребности мужа и выстраивать отношения с учетом этих особенностей, а не наказывать его молчанием или отстраненностью. Если разница в темпераменте создает устойчивые сложности, стоит обратиться за помощью к семейному психологу или сексологу для разрешения проблем в паре. Это не стыдно, это разумно.

В завершение главное

Будьте бережны друг к другу в этот период и берегите свое супружество так же трепетно, как новорожденного ребенка. Помните: вы не «помощник» при маме, а полноценный отец и муж. Ваша устойчивость — лучший фундамент для счастливого детства малыша.

Партнерские роды: инструкция по применению

Комментарий акушера-гинеколога Перинатального центра в Тюмени, Надежды Пальшиной.

В последнее время все большую популярность набирает тема партнерских родов. Что это — модный тренд или реальная помощь?

Еще 30 лет назад сложно было представить участие мужа в родах, ведь это считалось исключительно «женским делом». Мы привыкли к образу отца, который стоит под окнами родильного дома или ждет в коридоре с цветами в момент выписки. Но времена меняются, и современный мужчина желает быть частью этого процесса и стать надежной опорой в столь важный и волнительный момент. И с каждым годом доля партнерских родов растет.

Акушер-гинеколог Перинатального центра, Надежда Николаевна Пальшина, как практикующий доктор, убеждена, что партнерские роды — это отличный инструмент для облегчения родов. Доказано, что роды, проходящие с поддержкой, идут быстрее и легче. Но важно, чтобы партнер был подготовлен. Для этого существуют специальные семинары, где парам рассказывают как теоретическую информацию о физиологии родов, так и на практике оттачивают навыки правильного дыхания и массажа. Важно, чтобы партнер излучал спокойствие и уверенность.

Безусловно, совместные роды подходят далеко не всем парам. В первую очередь должно быть обоюдное желание и готовность партнера. Ни в коем случае нельзя принуждать. Если ваш муж не хочет присутствовать на родах, важно уважать его мнение. Ведь это напрямую не зависит от истинных взаимоотношений в паре.

Большинство партнеров сталкивается с неуверенностью, страхом неизвестности: как помочь, не навредить? Как стать активным участником процесса, а не просто наблюдателем?

Вот несколько практических советов, как вести себя в родзале:

Оказывайте всяческую моральную поддержку. Будьте островком безопасности. Внушите ей уверенность в ее силах и в то, что ее организм знает, как и что делать.

Позаботьтесь о том, чтобы ей было комфортно в родовой. Если возможно, сделайте неяркий свет, включите негромкую музыку.

Помогите роженице найти удобное положение и менять его время от времени. Помогите ей приподняться, сесть, встать, встать на четвереньки и т.д.

Вместе ходите на пешие прогулки, особенно на начальном этапе родов. Ходьба ускоряет процесс родов на 30%.

Помогите ей воспользоваться душем. Вода известна как натуральное обезболивающее.

Помассируйте жене плечи, руки, ноги.

Интенсивно, непрерывно массируйте область крестца во время схватки — это один из самых эффективных способов снять боль.

Постарайтесь настроить ее на правильное дыхание. Ваша жена неосознанно будет копировать ваше дыхание, поэтому дышите сами ровно и глубоко.

Следите за регулярным употреблением воды, предлагайте пить понемногу.

Помогите подключить ее воображение. Пусть она представит, что схватка — это волна, а ваша жена преодолевает эту волну. Говорите с ней о чем-то приятном.

Будьте внимательны к ее просьбам. Ее может что-то беспокоить, раздражать, мешать. Попытайтесь это устранить.

Напоминайте жене о ребенке, которого вы так скоро увидите.

Хвалите ее. Говорите, какая она молодец, как все хорошо делает, повторяйте это снова и снова, как бы глупо сейчас вам это ни казалось. Для нее эти слова сейчас важнее воздуха.

Что ждет после родов: поддержка в послеродовой период

Поддержка в родах — это очень важно. Но еще в большей степени необходима поддержка после родов, особенно первые 1,5 месяца. Именно столько длится послеродовый период. В это время в организме женщины происходит колоссальная перестройка, изменяется тело, гормональный и эмоциональный фон.

Что мы рекомендуем мужчинам:

Физический покой. Возьмите на себя максимальное количество бытовых задач. Чем меньше она бегает по дому, тем быстрее восстановится организм.

Возьмите на себя максимальное количество бытовых задач. Чем меньше она бегает по дому, тем быстрее восстановится организм. Половой покой. Возвращение к сексуальной жизни — не раньше 42 дня. Это медицинская норма, а не каприз. Дождитесь осмотра врача.

Возвращение к сексуальной жизни — не раньше 42 дня. Это медицинская норма, а не каприз. Дождитесь осмотра врача. Сон — теперь роскошь. Спите при любой возможности, чтобы быть «в тонусе». Усталый папа не сможет помочь уставшей маме.

Запомните главное: после родов отношения не возвращаются к прежним. Они строятся заново. И от того, насколько вы будете вовлечены, терпеливы и нежны, зависит, каким будет этот новый этап вашей жизни. Удачи вам!