Психолог рассказал, почему нельзя винить себя или окружающих в своих неудачах

Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» рассказал, как правильно относиться к жизненным неудачам и почему не стоит полностью перекладывать ответственность ни на себя, ни на окружающих.

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По словам специалиста, обстоятельства действительно оказывают влияние на жизнь человека, поскольку невозможно контролировать всё происходящее вокруг — от погодных условий и экономической ситуации до поступков других людей.

«Но мы можем контролировать нашу реакцию на эти обстоятельства. И здесь начинается самое интересное: принимать ответственность — не просто признать свою долю в происходящем, но и понять, что именно ты можешь изменить», — отметил психолог.

Шамсутдинов подчеркнул, что гораздо проще обвинить в происходящем других людей или неблагоприятные условия. Однако, по его мнению, такой подход делает человека зависимым от внешних факторов и лишает ощущения контроля над собственной жизнью.

Эксперт пояснил, что принятие ответственности не означает самообвинение. Речь идет об активной жизненной позиции и готовности искать решения. Он советует задавать себе вопросы: «Что я могу сделать в этой ситуации?», «Что зависит от меня?» и «Какой следующий шаг будет конструктивным?».

В качестве примера психолог привел ситуацию с потерей работы из-за сокращения. По его словам, человек не способен повлиять на решение работодателя, однако может взять ответственность за дальнейшие действия — поиск новой вакансии, получение дополнительных навыков или запуск собственного дела.

При этом специалист рекомендует не игнорировать собственные эмоции. По его словам, испытывать страх, гнев или печаль в сложной ситуации — естественно, однако после этого важно сосредоточиться на том, что действительно можно изменить.