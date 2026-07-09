Спортивный эксперт поделился секретом крепкого брака

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Общественной службой новостей рассказал о секретах, которые позволяют укрепить отношения и усилить любовную связь. Губерниев считает, что сейчас не все понимают и знают главные секреты счастливых отношений.

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«Чтобы брак был крепким, нужно придумать групповые занятия. Например, нет ничего лучше, чем совместные занятия спортом. Вы вместе улучшаете свою форму, преодолеваете трудности и укрепляете тело, дух, выносливость и свои отношения. Я рекомендую каждой паре попробовать этот метод», — отметил комментатор.

Он подчеркнул, что, если в паре нет гармонии и любви, такие занятия сделают ситуацию только хуже. В связи с этим подобные эксперименты Губерниев посоветовал устраивать только тем, кто действительно любит свою вторую половинку.