Как правильно говорить с партнером о расставании

Психолог Оксана Дмитриева рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как правильно говорить с партнёром о расставании. Важно обойтись без двусмысленных фраз вроде «я не готов(а) пока продолжать общение», «мне нужно разобраться в себе», «давай спишемся как-нибудь потом» и подобных.

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«Стоит говорить о своих чувствах, своих изменениях и своих ограничениях, а не о недостатках другого человека. Вместо обвинений («Ты стал эгоистом») говорите о себе («Мне тяжело в этих отношениях»). Пример экологичной формулировки: «Мне было очень важно, что нас связывало, благодарен (благодарна) тебе за наше прошлое. Но сейчас я чувствую, что мы сильно изменились, наши пути и ценности разошлись. У меня больше нет ресурса поддерживать общение в прежнем формате. Мне важно сказать об этом честно, чтобы мы не копили взаимные обиды», — сказала эксперт.

Если вы боитесь агрессии, манипуляций или просто чувствуете, что не выдержите личного разговора, есть ещё один неплохой вариант — напишите развёрнутое, честное письмо. Его необязательно отправлять. Но это поможет выплеснуть эмоции.