Озвучено безопасное для психики время просмотра социальных сетей в день

Психиатр Мигель Анхель Альварес де Мон предупредил, что социальные сети негативно сказываются на ментальном здоровье. В разговоре с изданием Infosalus врач раскрыл безопасное для психики время их просмотра в день.

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Де Мон призвал не проводить в социальных сетях более одного часа в день. В противном случае пострадает эмоциональное благополучие человека, в том числе у него разовьется повышенная тревожность, подчеркнул доктор.

«Круглосуточный доступ к интернету затрудняет расстановку приоритетов между важными задачами и второстепенными. Он отвлекает нас и создает ложное чувство срочности, из-за чего мы живем в условиях повышенной тревожности. Из-за множества отвлекающих факторов и уведомлений все кажется срочным, а нам нужно больше контролировать то, что мы делаем, и то, что получаем, а не наоборот», — пояснил специалист.

Он добавил, что особенно важно отказаться от социальных сетей перед сном и во время еды. Де Мон также добавил, что в большинстве случаев люди долго сидят в интернете не ради удовольствия, а чтобы убежать от повседневной жизни.

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