Психолог назвал неочевидные симптомы кризиса среднего возраста у мужчин

Этот этап наступает примерно в 40-50 лет и связан с переоценкой прожитых лет. Психолог и кризисный терапевт Надежда Шегрен в беседе с NEWS.ru рассказала, как распознать кризис среднего возраста у мужчин и почему близким важно не обесценивать его переживания.

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Эксперт отметила, что классическими симптомами кризиса становятся раздражительность по пустякам, потеря интереса к привычным делам, тревога без видимой причины, а также неожиданное увлечение рискованными занятиями или мысли о смене работы. Однако за внешней активностью, по словам Шегрен, чаще всего скрывается попытка заглушить внутреннюю тревогу и вернуть утраченное чувство смысла.

Особое внимание психолог уделила тому, как близкие могут помочь мужчине в этот период. Главная ошибка — обесценивать происходящее фразами вроде «тебе просто скучно» или «возьми себя в руки». Вместо этого специалист советует слушать без осуждения и не вешать ярлыки. Достаточно быть рядом и дать человеку возможность высказаться.

«Кризис среднего возраста — это очень важный и ценный этап в жизни человека и точка роста. Пройденный осознанно, он даёт мужчине шанс стать более зрелым и цельным», — заключила Шегрен.

При необходимости психолог рекомендует предложить обратиться к специалисту, но без давления и критики.