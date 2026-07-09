Сексологи нашли причины порнозависимости

Повсеместное проникновение интернета максимально упростило доступ к контенту для взрослых. Просмотр порно стал привычным занятием для миллионов людей. Не вредно ли это в таких масштабах? Щепетильную тему осветили австралийские сексологи на страницах The Conversation.

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Цифры, которые они приводят, впечатляют. Среди австралийцев 15–20 лет более половины (54%) юношей и почти пятая часть (14%) девушек признались в еженедельном потреблении порноконтента.

Проблемой озаботился даже Законодательный совет Нового Южного Уэльса. Проведенное комитетом по социальным вопросам исследование пришло к однозначному выводу: само по себе порно вреда не приносит. Однако оно может по-разному сказываться на людях в зависимости от того, что именно показывают, кто смотрит и как это происходит.

Когда порно превращается в проблему

Чрезмерное увлечение порно может стать проблемой, если оно мешает человеку нормально функционировать в повседневной жизни. Для этого состояния применяется термин «проблемное использование порно» (problematic pornography use — PPU). Под ним понимают неспособность контролировать свое потребление порно, несмотря на неоднократные попытки это сделать, и возникновение негативных последствий.

Согласно глобальному опросу, от 3% до 15% людей потенциально сталкиваются с проблемным использованием порно. И такие трудности в целом чаще встречаются у мужчин.

PPU — сложное явление, на которое влияют самые разные факторы. Среди них — уже существующие нарушения нервно-психического развития и психические расстройства, например СДВГ или депрессия. Также роль играют некоторые черты характера: импульсивность, низкий самоконтроль и склонность к поиску новых ощущений.

Важны и социально-культурные аспекты: неудовлетворенность отношениями, социальная изоляция и религиозные установки. К тому же люди, чувствующие одиночество или недостаток эмоциональной поддержки, в большей степени подвержены риску развития этой проблемы.

PPU может превратиться в порочный круг, отвлекающий от отношений и повседневных обязанностей. Например, из-за чрезмерного увлечения контентом для взрослых человек может потерять работу из-за снижения производительности труда, отдалиться от друзей и семьи. Эти последствия, в свою очередь, ухудшают психическое здоровье и повседневное функционирование, что еще сильнее затрудняет контроль над потреблением порно.

Расстройство поведения или зависимость

Специалисты относят PPU к расстройствам компульсивного сексуального поведения. Для таких расстройств характерна неспособность контролировать интенсивные, повторяющиеся сексуальные импульсы на протяжении как минимум шести месяцев, вплоть до пренебрежения повседневными обязанностями.

Вместе с тем, официально диагноза «порнозависимость» не существует. Ни в МКБ-10, ни в еще не всеми принятой 11-й редакции, ни в DSM-5 и DSM-5-TR — ведущих международных классификациях болезней — его нет.

Надо полагать, внесение PPU в эти авторитетные справочники не за горами — предложения звучат все чаще, диагностические критерии давно и не раз сформулированы. Исходя из них, зависимость от порно развивается примерно так же, как и все остальные зависимости, поэтому ее можно ставить в один ряд с другими аддиктивными формами онлайн-поведения, такими как игровая зависимость и расстройство, связанное с азартными играми. Все они активируют схожие участки системы вознаграждения в мозге.

Вместе с тем, некоторые исследователи призывают к осторожности в навешивании подобных ярлыков. Во-первых, по такой логике можно потребность в пище и воде зависимостью объявить; во-вторых, в силу табуированности темы многие люди могут преувеличивать масштабы своего увлечения — что, в свою очередь, способно вызывать сильный дистресс из-за внутреннего морального конфликта.

Пока что медики ставят «смежные» диагнозы, например «Компульсивное расстройство сексуального поведения». Основной критерий при этом тот же, как и при других расстройствах поведения: помощь нужна только тем, кому это действительно мешает жить.