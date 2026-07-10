Психиатр оценил тренд на антистресс-пельмени

Россияне начали массово интересоваться антистресс-игрушками в форме пельменей, спрос на которые начался в апреле 2026 года, сообщили СМИ. С чем связана популярность и действительно ли такие помощники снижают тревогу, разбиралась Москва 24.

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Опасное развлечение?

Аналитики одного из маркетплейсов отметили рост спроса на антистресс-игрушки, выполненные в форме пельменей. Среди альтернативных названий – хинкали-сквиш, хинкали-мистери и просто антистресс-пельмени, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Как подчеркнули журналисты, популярность таких игрушек начала стремительно набирать обороты в апреле 2026 года. Май принес 12-кратный рост продаж, а июнь закрепил их массовый характер. За первый месяц лета "дамплингов" приобрели больше, чем с января по май текущего года.

«При этом не стоит рассчитывать на долгосрочный интерес к подобным новинкам. Например, знаменитые Лабубу продержались всего с мая по сентябрь, хотя в декабре мы отметили повторный всплеск интереса к зубастым монстрам, но повторить пиковые летние продажи им не удалось. Предыдущий антистресс-феномен – лапки-сквиш – также довольно быстро потерял популярность».

Однако подобные предметы могут быть опасны для здоровья, сообщило издание Daily Mail. По данным журналистов, канадец Джордан Коллинет начал проверку сквишей после того, как его дети принесли домой поддельные игрушки с резким химическим запахом.

Он поместил две реплики в закрытый пакет вместе с прибором, измеряющим качество воздуха. И практически сразу показатели достигли 9,999 – максимума. На основании этого был сделан вывод о высокой концентрации летучих веществ в сквишах.

Как подчеркнули журналисты, найденные соединения и формальдегид способны вызывать раздражение глаз, горла, а также носа. Причем длительное воздействие может проявляться головной болью и проблемами с дыханием.

Вслед за канадским экспериментом аналогичные исследования провели в Великобритании. Местные специалисты из Swansea Council нашли в игрушках опасные химические вещества, которые обычно встречаются в пластмассах, горючих материалах и топливе, отметило издание.

Переключить внимание

Популярность антистрессовых игрушек скрывается в том, что они стимулируют нервные окончания на руках и запястьях, отправляя определенные сигналы в мозг. В этот момент запускаются физиологические процессы, помогающие сосредоточиться и вернуть контроль над эмоциями, рассказал Москве 24 маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

«По сути, это приятные тактильные объекты для перебирания в руках. Они различаются по размеру, форме и цветам. Маленькие – около 14 сантиметров в длину, большие – около 30. По формам игрушки могут быть в виде куска сыра, хинкали, мороженого и даже упаковки сливочного масла».

Кроме того, потребители обращают внимание на яркие цвета и разнообразные формы. Это служит инструментом выделения на полке: например, среди серых или бежевых игрушек ярко-красная, розовая или кислотно-желтая привлечет больше внимания, пояснил Новиков.

Он добавил, что популярность также подогревается соцсетями: обзоры, распаковки и рекомендации лидеров мнений транслируют положительное отношение к продукту, формируя интерес аудитории. Это является современной формой рекламы, по сути аналогом сарафанного радио, но в цифровом формате.

«Спрос на антистрессовые игрушки остается довольно стабильным, но подвержен сезонным колебаниям. Летом, когда уровень тревоги снижается благодаря солнечной погоде и отпускам, продажи могут немного падать, а в осенний и зимний период, с уменьшением светового дня и возвращением к рутинным делам, – возрастать», – заявил специалист.

Также особенно активно такие предметы покупают студенты и школьники в период подготовки к сессии и экзаменам. То есть в моменты, когда требуется постоянная концентрация и отвлечение, не мешающее процессу учебы.

При этом эксперт согласился с тем, что некоторая продукция иногда представляет опасность. В основном она связана с материалом изготовления: несертифицированные товары могут содержать вредные вещества.

Поэтому, чтобы не переживать за качество игрушек, лучше приобретать их в специализированных магазинах или в крупных сетевых точках, уточнил эксперт.

Средний срок службы подобных изделий составляет около одной-полутора недель при регулярном использовании, после чего они забиваются грязью и теряют привлекательность, заключил Новиков.

В свою очередь, психиатр и психолог Владимир Крупин согласился в разговоре с Москвой 24 с тем, что такие вещи способны временно снижать уровень стресса, работая по принципу, близкому к медитации.

По его словам, выполнение привычных монотонных действий (перебирание предметов в руках или вращение карандаша) помогает психике уменьшить тревогу и волнение.

«Прикосновение к приятным на ощупь объектам создает внутреннее ощущение уюта, спокойствия и безопасности. Это особенно актуально для людей с высоким уровнем тревожности, которые ищут способы облегчить свое состояние, даже если не осознают этого напрямую», – уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что подобные игрушки не несут негативного влияния на психику. Напротив, сквиши могут стать помощниками в борьбе с вредными привычками. Например, при отказе от курения или когда хочется грызть ногти, они позволяют переключиться на безопасный вариант – разминание игрушки в руках.

«Однако для снятия стресса существует и множество альтернатив. Например, разгрузиться и переключить мысли отлично помогают любые физические нагрузки, будь то бег, плавание или силовая тренировка. Кроме того, полезно общение с друзьями, родными».

Также аналогом подобных игрушек для снятия стресса может стать выполнение повседневных ритуалов, которые создают ощущение стабильности и контроля. Например, уборка, глажка, процедуры по уходу за собой.

«Еще отлично помогают любые хобби, будь то бисероплетение или коллекционирование мини-копий моделей авто. Это переключает внимание с тревожных мыслей на конкретную задачу. Вместо беспокойства люди тратят время на увлекательное дело и обретают ощущение контроля. Такой подход действительно помогает снизить уровень стресса», – подчеркнул Крупин.

По его мнению, если при повышенной тревоге антистрессовые игрушки или другие подобные стимулы не приносят облегчения, важно обратиться к специалисту: сначала к психологу, а при необходимости грамотный эксперт порекомендует консультацию психиатра или психотерапевта.

«Признаками неконтролируемой тревоги служат изменения в привычном состоянии: нарушения сна, такие как бессонница или сонливость, и проблемы с аппетитом, проявляющиеся в его отсутствии или переедании. Это наиболее яркие маркеры, с которых начинаются многие психические расстройства», – заверил специалист.

Еще одним признаком является состояние, когда тревога не дает нормально жить и разрушает повседневность. Внимание рассеивается, поскольку беспокойство отнимает много ресурсов организма, предупредил врач.