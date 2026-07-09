Какие напитки помогают справляться со стрессом

Простой способ приготовления напитка, в том числе и кофе, поможет снизить стресс. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по маркетингу сети кофеен «Кофелайк» Елена Ульянова.

«Повторяющиеся ритуалы помогают мозгу переключиться и снизить уровень внутреннего напряжения. Вы отмеряете чай, взбиваете матчу, наблюдаете, как медленно заваривается кофе или поднимается молочная пенка, — и эти несколько минут позволяют сделать паузу, выдохнуть и хотя бы ненадолго перестать прокручивать в голове рабочие вопросы или переживания. Конечно, одна чашка напитка не избавит от стресса, но поможет переключиться и отвлечься», — рассказала эксперт.

По ее словам, значение имеет не только сам ритуал приготовления напитка, но и содержимое чашки.

«Многие автоматически тянутся за крепким кофе, когда чувствуют усталость или эмоциональное напряжение. Но если организм уже находится в состоянии стресса, высокая доза кофеина может сработать совсем не так, как хотелось бы, а вместо прилива сил появятся учащенное сердцебиение, ощущение внутренней суеты, раздражительность и даже усиление тревожности. Особенно чувствительны к этому люди, которые редко пьют кофе», — объяснила Ульянова.

Однако специалист призвала не отказываться от напитка в целом.

«Просто нужно выбирать его осознанно. Например, для многих настоящим антистрессом становятся десертные кофейные напитки: латте с сиропом, раф или другие сочетания с мягким сливочным вкусом. Это не только способ взбодриться, но и маленькое гастрономическое удовольствие. Сладость традиционно ассоциируется у мозга с ощущением комфорта и безопасности, а приятный вкус может заметно улучшить настроение», — отметила она.

Директор по маркетингу подчеркнула, что для мягкого бодрящего эффекта подойдут матча и чай.