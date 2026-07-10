Конфабуляция: почему наш мозг дорисовывает прошлое

Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда 2 человека по-разному вспоминают одно и то же событие. Или вдруг осознавали, что деталь, в которой вы были уверены, на самом деле не существовала. Память не является видеозаписью — это реконструкция, которая каждый раз собирается заново из обрывков впечатлений, эмоций и контекста.

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Иногда в эту конструкцию встраиваются элементы, которых не было, и человек искренне верит в их подлинность. Такое явление называется конфабуляцией, и оно встречается гораздо чаще, чем принято считать. Вместе с психологом Еленой Пермяковой разбираемся в термине подробнее.

Что такое конфабуляция

«Конфабуляция представляет собой когнитивный сбой, при котором пробелы в памяти бессознательно заполняются вымышленной или искажённой информацией. Человек, подверженный этому состоянию, путает воображаемое с реально пережитым. Ключевой момент: речь не идет о намеренном обмане», — говорит Елена.

Люди не лгут, когда упорно рассказывают о событиях, которых не происходило. Они абсолютно убеждены в правдивости своих воспоминаний, даже если факты свидетельствуют об обратном. Сознание, таким образом, пытается скрыть факт утраты информации и генерирует замену, которая кажется логичной и цельной.

«Специалисты выделяют два типа этого явления. Спровоцированная конфабуляция возникает, когда человек придумывает ложную историю в ответ на конкретный вопрос. Этот вариант чаще всего наблюдается у пациентов с деменцией или амнезией — вопрос выступает триггером, запускающим механизм достраивания недостающих фрагментов. Спонтанная конфабуляция встречается реже. В этом случае ложный рассказ появляется без внешнего повода, человек сам начинает повествование о событиях, которых не было, без какой-либо мотивации или запроса извне», — отмечает эксперт.

Причины возникновения

Конфабуляция не связана с какой-то одной областью мозга, однако повреждения лобной доли, отвечающей за контроль и организацию воспоминаний, а также мозолистого тела, участвующего в зрительной и слуховой памяти, играют значительную роль.

«Наиболее частые причины включают синдром Вернике-Корсакова — неврологическое расстройство, вызванное острым дефицитом витамина B1, обычно на фоне хронического алкоголизма. Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции также сопровождаются конфабуляцией. Черепно-мозговые травмы, ишемические инсульты и повреждения определенных участков головного мозга способны спровоцировать появление ложных воспоминаний», — комментирует психолог.

Среди психических расстройств чаще всего конфабуляция встречается при шизофрении и маниакально-депрессивном психозе. Сильный психотравмирующий опыт и состояние алкогольного опьянения тоже входят в список факторов риска. Даже у здоровых людей могут возникать единичные эпизоды конфабуляции, особенно на фоне усталости или стресса.

Существует несколько характерных черт, позволяющих распознать конфабуляцию.

Отсутствие осознания того, что воспоминание искажено. Когда человеку указывают на несоответствия, он не испытывает беспокойства и не сомневается в своей версии.

Отсутствие намерения обмануть. У человека нет скрытой мотивации или выгоды от неправильного воспроизведения информации.

Ложная история базируется на реальном опыте, мыслях и представлениях человека, а не возникает из пустоты.

Содержание ложных воспоминаний может варьироваться от абсолютно правдоподобного до фантастического и странного.

Как выявляют конфабуляцию

«Диагностика состояния затруднена, поскольку сам пациент не осознает проблемы. В ходе клинического интервью врач задает вопросы о симптомах, истории болезни и жизненном опыте. Если отмечаются несоответствия или явные примеры ложных воспоминаний, пациента направляют к неврологу», — отмечает Елена.

Важную роль играют близкие люди — они могут сообщить специалисту о странностях в поведении, которые сам человек не замечает. Дополнительно применяется перекрестная проверка информации из разных источников: врач уточняет детали и сопоставляет их с данными, полученными от родственников или из медицинской документации.

Специальные тесты на запоминание также помогают выявить склонность к искажениям: человеку предлагают запомнить набор слов или изображений, а затем просят воспроизвести их — появление несуществующих элементов указывает на конфабуляцию.

Подходы к лечению и коррекции

Конфабуляция трудно поддается терапии, и выбор метода зависит от первопричины. При деменции споры о достоверности воспоминаний не имеют смысла, гораздо результативнее работают принятие и эмоциональная поддержка. В некоторых случаях применяют психотерапию, в частности когнитивно-поведенческие техники, которые помогают людям лучше осознавать неточности в своей памяти.

Нейропсихологические упражнения, направленные на внимательность и осмысленное воспроизведение информации, позволяют снизить частоту эпизодов. Эффективным оказывается метод, при котором пациенту демонстрируют его ошибки и дают четкие инструкции быть внимательнее — это помогает уменьшить количество ложных вставок.

Ложные воспоминания у здоровых людей

«Конфабуляция не всегда является патологией. У каждого человека случаются эпизоды, когда он вспоминает то, чего на самом деле не было. Память устроена таким образом, что при извлечении информации мозг реконструирует событие заново, добавляя детали для создания целостной картины», — говорит эксперт.

Со временем ложные воспоминания могут становиться более насыщенными и детализированными, тогда как истинные либо остаются неизменными, либо постепенно утрачивают яркость. Чем больше времени проходит, тем выше вероятность, что в память проникнут искажения. Активность мозга в момент фантазий и в момент реального переживания внешне очень похожа, поэтому человек не отличает подлинные воспоминания от домыслов.

Как отличить ложные воспоминания от реальных

Собственными силами отделить правду ото лжи практически невозможно. Однако существуют практические способы минимизировать влияние искажений.

Фиксируйте важные события сразу после их свершения — делайте заметки в календаре, сохраняйте сообщения, фотографируйте, снимайте видео.

Сверяйтесь с внешними источниками: перепиской, документами, записями других участников.

Обращайте внимание на детали сцены, которую хотите запомнить: описывайте цвета, звуки, ощущения, взаимодействия. Чем богаче фрагмент памяти, тем больше связей в мозге он создает и тем надёжнее сохраняется.

Разделяйте «я помню» и «я предполагаю» — это снижает излишнюю уверенность в ошибочных деталях.

«В повседневной жизни ложные воспоминания чаще всего безвредны. Они помогают сохранять цельность автобиографического нарратива и даже добавляют эмоциональную насыщенность. Полностью избавляться от них не стоит, вместе с ними мы потеряем множество ценных аспектов нашего восприятия, — подчеркивает психолог.

Однако в клинических случаях, когда искажения становятся систематическими и мешают адаптации, требуется профессиональная помощь. Ранняя диагностика и корректная терапия позволяют снизить частоту эпизодов и улучшить качество жизни пациентов.