Почему зумеры стали реже ходить на свидания с коллегами

Представители поколения Z все реже заводят романы на работе и откладывают свидания. По данным исследования Общества по управлению человеческими ресурсами (SHRM), в 2025 году лишь 16 процентов сотрудников признались, что ходили на свидание с коллегой, тогда как годом ранее этот показатель составлял 21 процент.

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Тенденция совпадает с другими исследованиями, согласно которым молодежь все чаще отказывается от свиданий из-за финансовых причин. Так, более половины представителей Gen Z в течение месяца вообще не тратят деньги на романтические встречи, а почти четверть признаются, что откладывают отношения из-за денежного давления.

Кроме того, эксперты связывают снижение числа служебных романов с распространением онлайн-знакомств и более строгими корпоративными правилами, регулирующими отношения между коллегами. На этом фоне знакомства на работе становятся менее популярными, чем у предыдущих поколений.

При этом среди тех, кто все же начинает отношения с коллегами, большинство рассчитывают найти не мимолетный роман, а серьезные отношения. Более половины участников опроса заявили, что ищут настоящую любовь, а большинство руководителей отметили, что такие отношения чаще положительно влияют на атмосферу в коллективе, передает NY Post.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказывала, как женщина может отличить хорошего мужчину, готового строить серьезные отношения, и какие признаки уже на первом свидании говорят о том, что перед ней «красный флаг».