Специалист дал совет, как тратить деньги на развлечения без чувства вины

Психолог Родион Чепалов рассказал в беседе с «Чемпионатом», что чувство вины за траты на летний отдых часто возникает у людей, которых в детстве учили: сначала долг, потом удовольствие. Во взрослом возрасте человек может позволить себе поездку, экскурсию или концерт, но внутренний голос продолжает говорить: «Лучше бы отложил».

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«Мужчина может испытывать вину перед семьёй: "Потратил на себя, а мог купить что-то детям". Женщина — перед родителями: "Мама всю жизнь экономила, а я поехала отдыхать". С точки зрения когнитивно-поведенческой психологии полезно проверить свои мысли фактами. Спросите себя: "Я нанёс кому-то ущерб этой покупкой?" Если нет, то, возможно, это не вина, а тревога или старая привычка экономить», — сказал эксперт.

Помогает правило «бюджет радости»: заранее выделить сумму на отдых и развлечения. Тогда деньги тратятся не спонтанно, а по плану. Ещё одно простое упражнение — записать три вопроса: что я получил за эти деньги? Какие воспоминания останутся через год? Что было бы, если бы я вообще не отдыхал? Часто оказывается, что впечатления, новые знакомства, прогулки и путешествия — это не роскошь, а инвестиция в эмоциональное здоровье.