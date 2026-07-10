Психолог рассказал, как не корить себя за отсутствие возможности поехать на отдых

Психолог Родион Чепалов рассказал «Чемпионату», что делать, когда кажется, что все вокруг выкладывают фотографии с моря, и только вы остались работать. Оказывается, мозгу важен не столько сам отпуск, сколько ощущение смены впечатлений.

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Если молодая мама не может уехать, ей полезно устроить утро без домашних обязанностей и провести несколько часов в парке. Офисному сотруднику, который не получил отпуск, поможет день без рабочих чатов, поездка за город или прогулка по незнакомому району. А человеку, ухаживающему за близким, иногда достаточно часа в тишине у воды или в лесу, чтобы почувствовать внутреннюю перезагрузку.

«Попробуйте игру «Лепестки отпуска». Нарисуйте цветок, на каждом лепестке напишите маленькое удовольствие: пикник, мороженое, велосипед, чтение в гамаке, закат, кино под открытым небом, поездка на электричке. Каждый день «срывайте» один лепесток и выполняйте его», — посоветовал эксперт.

Важно перестать думать: «Я упустил лето», и заменить эту мысль на другую: «Я создаю своё лето из маленьких, но настоящих моментов». Именно такие впечатления часто запоминаются не хуже большого отпуска.