Психолог назвал возраст начала экзистенциального кризиса

Обычно он наступает в период между 35 и 50 годами.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«Экзистенциальный кризис — это очень важно. Экзистенциальный кризис должен обязательно случаться с нами со всеми в возрасте от 35 до 50 лет. Мы должны его очень ярко, достаточно чувствительно прожить. Философы-экзистенциалисты, когда изучали страдания человеческой души, выделили следующие экзистенциальные данности, по поводу которых мы обычно страдаем. Первое — это завершение жизни, осознавание смерти. Второе — это наша свобода. От чего мы обычно страдаем — муки выбора, нахождение в неопределённости. И страдание от ответственности. Дальше — изоляция и одиночество. Как только мы сталкиваемся с чувством одиночества, то страдаем от него. Утрата смысла жизни, когда человек вдруг чувствует обессмысленность. Потеря смысла жизни — это серьёзный экзистенциальный вопрос. И ещё одна данность — принятие несовершенства мира».

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