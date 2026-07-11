Почему современные здания, интерьеры и экраны перегружают наш мозг

Согласно большому международному обзору, опубликованному в журнале Vision, искусственная среда, созданная человеком, часто вызывает у людей зрительный дискомфорт и стресс. Исследование провели ученые Стерлингского университета (Шотландия) под руководством профессора Пола Хиббарда совместно с коллегами из разных университетов и научных областей.

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Что такое зрительный дискомфорт

Зрительный дискомфорт — это неприятные ощущения, которые возникают при просмотре определенных изображений или нахождении в некоторых местах. Человек может чувствовать напряжение в глазах, головную боль, затруднения при чтении, раздражение или общее подавленное состояние. При этом окружающие в той же обстановке могут ничего особенного не замечать.

Какие вещи чаще всего вызывают проблему

Авторы обзора выделили несколько типичных «провокаторов» в повседневной жизни:

полосатые и сильно повторяющиеся узоры на одежде, обоях или экранах

захламленные, визуально перегруженные интерьеры офисов и магазинов

высококонтрастные сочетания цветов

мерцающий или неравномерный искусственный свет от ламп и экранов

переполненные полки в супермаркетах, сложные интерфейсы приложений и витрины

Особенно сильно эти факторы влияют на людей с повышенной чувствительностью к сенсорным раздражителям — тех, кто страдает мигренью, аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), дислексией или эпилепсией.

Международная команда специалистов из психологии, оптометрии, освещения, архитектуры и нейронаук пришла к выводу, что комфорт нужно закладывать уже на этапе проектирования.

«Это важное достижение — достичь консенсуса, к которому смогли прийти так много экспертов из самых разных областей», — отмечает соавтор работы профессор Арнольд Уилкинс из Университета Эссекса.

По их мнению, освещение, цифровые экраны, печатные материалы, дизайн интерьеров и городскую архитектуру можно делать значительно более дружелюбными к человеческому зрению. Это позволит снизить ежедневное зрительное напряжение, повысить концентрацию внимания, уменьшить количество головных болей и сделать пространства комфортными и доступными для всех людей, включая тех, кто особенно чувствителен к визуальным раздражителям.