Гостевой брак: спасение для независимых женщин или шаг к расставанию

Гостевой брак — относительно новый термин в психологии и социологии. В нем партнеры любят друг друга, официально расписаны или просто находятся в гражданском союзе, но живут в разных квартирах, реже — в разных городах. Со стороны это звучит как нечто ненормальное. Обычно так живут люди, которые скоро разведутся.

Но современная женщина — это женщина, которая часто хочет независимости и может обеспечить себя сама, поэтому для нее подобная модель отношений вполне приемлема. Давайте разберемся в особенностях такого формата, чем он опасен и чем полезен.

Почему нам хочется жить раздельно?

Бытует мнение, что гостевой брак выбирают люди-инфанты, которые бегут от ответственности. Но, увы, чаще к этой модели приходят взрослые, успешные, самостоятельные и самодостаточные люди, в возрасте примерно от 30 до 50 лет. И, конечно, такие люди уже имеют за плечами опыт традиционного проживания в браке или в сожительстве. Почему современные женщины могут выбрать именно гостевой формат отношений:

Защита личных границ. «Если женщина сама строит карьеру, у нее есть свои деньги и полностью сформированы бытовые привычки, она просто не хочет приносить свой комфорт в жертву мужчине», — говорит женский психолог Светлана Аверина. Такой женщине нужно иметь свое безопасное пространство, где она может полностью расслабиться после тяжелого дня и не задумываться о том, что готовить завтра и как побыстрее постирать вещи.

Сохранение эротики на долгий срок. Совместный быт очень часто убивает либидо. Люди перестают быть мужем и женой, а становятся просто компаньонами, соседями или хорошими друзьями. При этом никто не говорит о том, что прошла любовь, просто тела друг друга становятся менее интересны. «Гостевой брак позволяет парам годами сохранять романтику, новизну, также он создает легкий дефицит друг друга, который только поддерживает яркое сексуальное влечение», — комментирует психолог. Каждая встреча — это мини-свидание. На встречах люди не думают о грязной посуде или проблемах, они полностью посвящены друг другу.

Дефицит собственного ресурса. Совместное проживание предполагает настройку людей друг на друга, а на это требуется немало психологических сил. Мы и так перегружены на работе, учебе, постоянными кризисами и проблемами, чтобы тратить силы на что-то еще. В гостевом формате мы заранее готовимся к встрече и приходим к партнеру, наполненные хорошими эмоциями.

«Такой тип брака подходит только двум автономным личностям. Если женщина не может полностью обеспечить себя финансово или эмоционально, она будет страдать. Так же и мужчина, который не в состоянии сварить себе пельмени или приготовить яичницу, скорее откажется от подобного формата», — добавляет Светлана.

Но это не единственная причина, почему гостевой брак для многих неприемлем.

Какие минусы имеет формат отношений?

При первом взгляде он выглядит как идеальный компромисс между романтикой и бытом, но многие сексологи именно этот формат называют медленным разводом, в котором все стабильно до поры до времени. Основные минусы:

Иллюзия близости. Чтобы у пары был крепкий ментальный контакт, важно проводить вместе не только романтические вечера, но и совместно преодолевать кризисы. Если один из партнеров заболеет или просто захочет иметь рядом с собой близкого человека в два часа ночи, такой формат может дать сбой. В результате у человека появится чувство пустоты: вроде бы партнер есть, но он не рядом. И с проблемой ты остаешься один на один.

Новый уровень пассивной агрессии. В обычном браке люди живут рядом, и все ссоры происходят незамедлительно. Можно кричать, ругаться, сталкиваться характерами, но искать из этого выход. «В гостевом браке, если назревает конфликт, одна из сторон может попросту уехать к себе. Но проблему это не решит. Она остается, маскируется, но продолжает влиять негативно на подсознание, конфликт затягивается, эмоциональная близость рушится, а семейная жизнь становится чисто механической», — утверждает эксперт.

Ревность. Когда люди не имеют возможности видеть и контролировать друг друга круглосуточно, рано или поздно у более тревожного партнера возникают мысли: «почему он так долго отвечает?», «почему она не подняла трубку?», «может быть, у нее есть кто-то еще?». И ни подтвердить, ни опровергнуть свою догадку он не может. Если в паре нет доверия, отношения разрушатся.

Страх перемен. Допустим, гостевой формат был введен на этапе начала отношений. Предположим, купили совместную квартиру, но пока делали ремонт, оба жили у себя. Или муж уехал на вахту в другой город, но на несколько дней в месяц приезжал к жене. Если такой союз устроил обоих, они могут к нему привыкнуть и будут попросту бояться съехаться. Страх не остается незамеченным, и отказ одного из партнеров в совместном проживании тоже может разрушить отношения.

Если кратко резюмировать, у гостевого брака есть как плюсы, так и минусы. Еще один минус — финансовый. Совместное проживание предполагает умеренные траты ресурсов, в то время как две квартиры — это два коммунальных счета, нужно покупать больше продуктов, нужно тратить деньги на поездки и так далее. Если каждый способен полностью обеспечивать себя с экономической стороны, все хорошо, но если большая часть трат ложится на мужа, рано или поздно он предложит именно совместную жизнь.

Подходит ли гостевой брак именно вам?

Перед тем как принять решение о подобном формате отношений, необходимо сесть с партнером друг напротив друга и совместно детально все обсудить. Что должно быть обязательно:

Полное и взаимное согласие. Никаких «но», никаких «посмотрим», никаких «может быть». Если кто-то из пары соглашается на раздельное проживание только для того, чтобы избежать скандалов или удержать другого, формат не подойдет — отношения быстро разрушатся. Только если обоим хорошо в одиночестве и даже комфортнее, чем в одной квартире с партнером, тогда можно попробовать.

Абсолютное доверие.

«Если кто-то из вас слишком ревнив, постоянно проверяет переписки партнера и хочет контролировать каждый шаг, гостевой брак станет личным адом. Без доверия такие отношения долго не продержатся», — говорит Светлана.

Создание ритуалов. Живя раздельно, люди будут чувствовать тактильный и эмоциональный голод. Это нормально, но он должен восполняться при встречах. Тактильный контакт не подразумевает только интим, хотя он тоже важен. При каждой встрече должна быть романтика, объятия, поцелуи, романтические вечера, совместные выезды — и все это должно быть регулярно.

Искренняя заинтересованность в партнере. Гостевой формат отношений не предполагает, что люди не знают друг о друге ничего целую неделю, а потом встречаются на пару часов. Современные средства коммуникации позволяют созваниваться, переписываться и видеть друг друга в любой момент. Интересуйтесь партнером, желайте доброго утра и спокойной ночи, в течение дня спрашивайте, как дела, и рассказывайте о себе. Используйте видеозвонки — это помогает сохранить отношения и романтику в них.

Планирование. На мой взгляд, гостевой брак чаще всего рушится из-за избыточной загруженности партнеров. Если вы запланировали романтический вечер в среду в 19:00, сделайте все от вас зависящее, чтобы он состоялся. Постоянный перенос свиданий приведет к быстрому разрыву и потере доверия.

Также обозначьте будущие цели. Гостевой формат может быть постоянным или временным. Постоянный подходит для пар, которые не желают заводить детей или чьи дети уже давно выросли и живут отдельно. Но если у вас есть малолетние дети или вы планируете стать родителями, раздельное проживание, как правило, не подходит.

Гостевой брак не говорит об отсутствии любви или скором разрыве пары. Это просто один из форматов отношений. На примере одной из моих знакомых можно сказать, что чаще всего его выбирают интроверты и самодостаточные люди. Гостевой брак позволяет обустроить для себя комфортный быт, не менять своих привычек и при этом находиться в стабильных и крепких отношениях. Но подходит он только психологически зрелым личностям, которые не будут постоянно ревновать партнера к первому встречному.

Если вы хотите чего-то нового в отношениях или наоборот не желаете менять свои привычки и подстраиваться, можно попробовать гостевой брак. Практикуйте его хотя бы пару-тройку месяцев. Если и вас, и партнера все устраивает — почему бы и не продолжить. Если же возникают сложности, инициируйте диалог.