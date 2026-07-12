Почему 60% мужчин любят «ту самую» бывшую всю жизнь

Психологи утверждают, что мужчины любят свою бывшую всю жизнь. У 60 процентов парней есть «та самая», после которой ни одни отношения не уже не кажутся такими яркими. Они идеализируют прошлую связь, забывают весь негатив и начинают ностальгировать. При этом женщины, наоборот, жалеют о времени, проведенным с бывшими. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, действительно ли мужчины всю жизнь любят бывшую и как это портит отношения с другими женщинами.

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Идеализация первой любви

По ее словам, на практике этот феномен чаще связан с первой любовью мужчины.

Первая любовь обычно оставляет самый глубокий след, потому что это первый опыт сильных страданий, переживаний и гормональных всплесков. Чаще всего она бывает невзаимной или платонической, когда отношения развиваются на уровне предвкушения, без бытовой рутины и интимной близости. Это создает мощную почву для идеализации, — рассказала психолог.

Но мужчина запоминает не реального человека, а «флер» — образ недоступной, прекрасной музы. Именно этот иллюзорный образ будет витать над всеми последующими партнершами, подчеркнула специалист.

Если же речь идет о реальной бывшей, которая оставила такой шрам, то сценарий почти всегда одинаковый. Например, она бросила мужчину после недолгого романа. В этом случае страдает эго, гештальт остается открытым, и психика начинает достраивать образ до совершенства по принципу «испорченного телефона», — отметила Абравитова.

Ловушка сравнения

Психолог отметила, что эта идеализация может серьезно портить отношения и брак с другой женщиной. Когда мужчина постоянно сравнивает живую, настоящую женщину со своим внутренним идеалом, реальность всегда проигрывает.

Идеал недостижим по определению. Живая партнерша хочет есть, устает на работе, у нее может быть плохое настроение. Она состоит из плоти и крови, а не из солнечных лучей. Именно поэтому такие мужчины часто остаются одинокими. Ни одна реальная женщина не может выдержать конкуренции с выдуманным образом, — заверила специалист.

Как разорвать порочный круг

Первый шаг к исцелению — осознание проблемы. Если мужчина понимает, что он обречен на несчастье, потому что между ним и любой живой женщиной стоит эфемерный призрак из прошлого, то это уже половина успеха, считает психолог.

Лучший способ снять розовые очки — это встретиться с объектом идеализации лично, — советует собеседница «ВМ». — Люди меняются, взрослеют, обзаводятся семьями. При живом общении выясняется, что накрученный годами образ не имеет ничего общего с реальным человеком. Иллюзии слетают моментально при соприкосновении с обыденностью живого общения.

Если самостоятельно выйти из этого сценария не получается, необходимо обращаться к психологу, чтобы мягко разобрать эти защитные механизмы, считает Абравитова.

Почему женщины ставят точку навсегда

По мнению психолога, у женщин механизм переживания при расставании работает иначе. Для мужчины личная жизнь — это лишь один из секторов существования, который редко занимает первое место. На вершине приоритетов у него стоят профессиональная реализация, статус и социальные достижения. Любовь важна, но она встроена в общую систему координат. А для женщины эмоции, которые связаны с личной жизнью, детьми и партнером, являются фундаментом.

Она полностью поглощается любовью, буквально растворяется в партнере. Поэтому момент разочарования, измены или ухода воспринимается ею как тотальное крушение мира. Женщина выгорает эмоционально дотла, — объяснила эксперт.

Однако именно эта полнота выгорания ставит жирную точку. Выплакав обиду и истощив запас слез, женщина закрывает дверь окончательно.

Прошлое перестает ее держать, и она жаждет обновления. Для нее другие отношения — это новый этап жизни, возможность переродиться. Женщины легче отпускают бывших, так как их психика нацелена на выживание и продолжение рода через поиск нового, надежного источника ресурсов. Мужчина смотрит назад, пытаясь вернуть контроль над ситуацией, а женщина смотрит вперед и стремится обновить свою жизнь. Неслучайно говорят, что мужчины и женщины — это люди с разных планет, — заключила специалист.

А российские пары стали чаще расставаться по принципу гостинга: один из партнеров резко прекращает общение, перестает отвечать на звонки, игнорирует сообщения и исчезает. У многих людей это вызывает тревогу, чувство вины и навязчивые мысли, они начинают искать проблему в себе или переживать, что с партнером случилась беда. Некоторых такой стресс даже доводит до психических расстройств. Почему люди так поступают со своими партнерами и что поможет пережить такое расставание — в материале «ВМ».