Нейробиологи показали, как мозг реагирует на просмотр сериалов

Просматривая драматический сериал, мы быстро понимаем, кто с кем дружит — и, что не менее важно, кто кому противостоит. Но как наш мозг организует эту сеть союзов, соперничества и конфликтов? Исследователи из Университета Осаки (Япония) показали, что социальные связи, воспринятые через телевизионную драму, отражаются в мозговой активности — особенно если эти отношения носят враждебный характер. Исследование показывает, как человек воспринимает сюжетные интриги и вовлекается в развлекательный контент. Статья опубликована в журнале Communication Psychology.

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Ход исследования

В ходе эксперимента ученые предложили 21 студенту посмотреть шесть эпизодов сериала «Форс-мажоры» (SUITS). До и после просмотра участникам проводили функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), во время которой им демонстрировали лица восьми главных героев. По завершении просмотра студенты оценивали, насколько сильно были связаны между собой персонажи и определяли, являлись ли они друзьями или соперниками.

Ученые сопоставили субъективные оценки участников с реальными паттернами активности мозга. Оказалось, что враждебные отношения нашли сильное отражение в левой передней надкраевой извилине и правой медиальной префронтальной коре. В то же время дружеские связи не показали подобного эффекта.

Картография конфликтов

По-видимому, мозг выстраивает многомерную карту, в которой запечатлены социальные отношения между различными персонажами. При этом именно соперничество и конфликты служат мощными якорями, которые позволяют нам запоминать взаимосвязи между героями сериалов.

Один из авторов работы, профессор Высшей школы передовых биотехнологий Университета Осаки, Тамами Накано, комментируя исследование, отметила: