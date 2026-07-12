Принцесса Кейт Миддлтон вышла на публику в красном костюме

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на финале Уимблдона. Об этом сообщает PageSix.

Кейт Миддлтон появилась на публике в красной блузе с глубоким декольте и юбке-карандаш. Образ дополнил пояс на талии в тон, черный бант и серьги с подвеской. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж с коричневыми тенями. На трибуне Кейт Миддлтон успела поговорить с теннисисткой Марией Шараповой и своим братом Джеймсом.

14 мая Миддлтон появилась на публике во время второго дня официального визита в Италию. Она предпочла для выхода кремовую плиссированную юбку, белый топ и льняной пиджак в полоску. Образ дополнили серьги с драгоценными камнями, кольцо, туфли-лодочки с черным мысом и коричневый замшевый ремень. Принцессе сделали укладку с мягкими локонами и легкий дневной макияж с розовой помадой.

20 июня Кейт Миддлтон и ее супруг посетили второй день Royal Ascot — престижных скачек, которые ежегодно проходят в графстве Беркшир. Принцесса предпочла для выхода желтое платье и шляпку с вуалью в тон от модельера Джейн Тейлор.