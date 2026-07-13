Психиатр объяснил, почему в жару часто снятся кошмары

Психиатр Марина Калюжная в разговоре с «Чемпионатом» объяснила, почему в жару часто снятся кошмары. По её словам, жаркий сезон часто меняет химию мозга. Ночью температура тела должна снижаться: это сигнал мозгу переходить в глубокий сон. В духоту этот механизм ломается. Тело перегрето, фаза глубокого сна сокращается, а вот фаза быстрого сна, в которой мы видим сны, остаётся с нами. Мозг как будто застревает между сном и бодрствованием, поэтому у нас появляются яркие, тревожные, иногда пугающие сновидения.

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«Сильная жара — это всегда стресс для организма. Кортизол повышается, нервная система работает в режиме напряжения, и этот фон отражается в сновидениях. Кошмар — один из способов, которым психика «переваривает» накопленную тревогу», — отметила эксперт.

Помочь может прохладный душ перед сном, холодная грелка на ступни, минимум экранного времени за час до сна — всё это подавляет мелатонин. Кошмары в жару проходят сами без всяких таблеток, как только тело начинает нормально остывать ночью.