Психолог рассказал о важности безделья для здоровья мозга

Нас с детства учат: если ты ничего не делаешь — значит, ты ленивый, безответственный. Но с точки зрения психологии безделье — фаза, когда мозг занимается внутренней ревизией и отдыхает, — рассказала «Газете.Ru» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

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«Когда вы сидите и смотрите в стену, или лежите на диване без телефона, или просто гуляете без наушников и цели, в вашем мозге активируется так называемая "сеть пассивного режима работы". Именно в этом состоянии мозг не потребляет информацию извне, а занимается внутренней ревизией: сортирует воспоминания, перерабатывает эмоции, ищет скрытые связи между, казалось бы, не связанными событиями, разгребает метафорический чердак. Без этого режима наступает когнитивная перегрузка — вы начинаете тупить, забывать простые вещи, раздражаться по пустякам. Так что безделье — это не роскошь, а базовая гигиена мозга», — отметила Шпагина.

Однако, по ее словам, проблема в том, что мы сами себе не разрешаем ничего не делать. Тревога за убитое время оказывается сильнее, чем сам отдых.