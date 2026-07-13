Эксперт ответил, заменят ли маркетплейсы эмоции от покупки одежды в магазине

Магазины одежды остаются привлекательнее маркетплейсов, потому что позволяют покупателю увидеть и потрогать товар, получив эмоции от контакта с брендом. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Tom Tailor в России Сергей Кондаков.

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По данным банка "Русский стандарт", офлайн-покупки по-прежнему преобладают у россиян. В 2025 году на них пришлось 60% всех платежей против 40% в онлайне. При этом средний чек в интернет-магазинах выше — 2116 рублей против 1485 рублей при покупках в обычных магазинах.

«Ту эмоцию, которую получает покупатель от контакта с брендом или его продукцией в магазине, ни один маркетплейс на сегодняшний момент не заменит. А сегодня эмоции — это один из преобладающих факторов для того, чтобы принимать решение о покупке», — сказал Кондаков.

По его словам, несмотря на рост популярности онлайн-покупок, физические магазины сохраняют преимущество также за счет сервиса. По этой причине инвесторы продолжают вкладывать средства в развитие магазинов одежды, отметил Кондаков.