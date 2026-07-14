Назван подарок, о котором мечтают мужчины

Многие мужчины хотели бы получить в подарок букет цветов, однако не признаются в этом из-за общественных стереотипов и страха быть непонятыми. Такое мнение высказала клинический психолог Лилия Гладких.

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По словам специалиста, традиционно цветы воспринимаются как символ женственности, поэтому подобный подарок в повседневной жизни редко ассоциируется с мужчинами. При этом после концертов или спектаклей вручение цветов мужчинам давно считается общепринятой нормой.

Психолог отметила, что с течением времени границы между традиционно «мужскими» и «женскими» подарками постепенно стираются. Все больше мужчин спокойно относятся к украшениям, уходу за собой и другим вещам, которые раньше считались исключительно женскими.

По мнению Гладких, если мужчина все же мечтает получить букет, но скрывает это, причиной чаще всего становятся семейные установки и опасение столкнуться с насмешками. При этом в отношениях с близким человеком он, скорее всего, сможет открыто рассказать о таком желании, передает РИАМО.

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