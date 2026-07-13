Озвучена причина, почему не стоит оставаться друзьями с бывшими

Фраза «остаться друзьями», которую нередко произносят после разрыва отношений, вовсе не обязательно свидетельствует о внутренней зрелости партнеров или взаимном уважении, рассказала психолог Оксана Корякина. Зачастую за этим предложением кроются иные мотивы — например, боязнь остаться в одиночестве, подспудная надежда на возобновление связи либо неготовность окончательно разорвать эмоциональную привязанность, сообщает РИАМО.

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По словам эксперта, хотя формулировка «остаться друзьями» звучит эстетично и социально одобряемо, ее содержание далеко не всегда соответствует действительности. Нередко под ней маскируют не стремление к дружескому взаимодействию, а нежелание до конца завершить этап отношений, опасение утратить связь с бывшим партнером либо попытку поддержать определенный имидж — к примеру, представить себя как чуткого, уравновешенного человека, способного расстаться без конфликтов и прийти к согласию по любым вопросам.

Психолог акцентировала внимание на том, что дружба не сводится к элементарной вежливости и вовсе не является непременным этапом после расставания. Подлинная дружба — это устойчивый, доверительный и глубокий тип взаимодействия, который возможен лишь при наличии взаимности, искреннего интереса и ощущения внутренней свободы у обеих сторон.

Как отметила Корякина, далеко не с каждым бывшим партнером и не в любой ситуации уместно выстраивать дружеские отношения — и отсутствие такого желания не стоит расценивать как признак незрелости или личной неудачи. В ряде случаев именно зрелым поступком становится признание факта: совместная история подошла к концу, а попытки искусственно трансформировать прежние отношения в дружбу зачастую отражают не искреннюю теплоту, а эмоциональную неготовность отпустить прошлое.

Специалист также подчеркнула, что если в паре изначально присутствовали деструктивные паттерны — неуважение, манипуляции, обесценивание, унижение или причинение боли, — то рассчитывать на последующую дружбу не только нереалистично, но и потенциально вредно.

В такой ситуации первостепенной задачей становится принятие реального характера пережитых отношений. Невозможно искусственно культивировать теплые чувства там, где в первую очередь требуется восстановление личных границ, возвращение внутренней опоры и работа над собственным эмоциональным состоянием. Поэтому порой наиболее конструктивным и бережным по отношению к себе решением становится не попытка наладить дружеский контакт, а осознанная дистанция — с возможностью спокойно и честно признать: этот человек занимал значимое место в жизни, однако на данном этапе совместное взаимодействие завершено.

В завершение Оксана Корякина сделала акцент на том, что зрелость не измеряется количеством сохраненных связей с бывшими партнёрами. Истинная зрелость проявляется в способности трезво оценивать, какой тип контакта в настоящий момент действительно уместен и безопасен, а какой способен нанести ущерб.

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