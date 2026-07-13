Эксперт объяснил интерес к рискованным занятиям у людей среднего возраста

Люди в возрасте от 30 до 50 лет начинают интересоваться нетипичным для себя досугом, в том числе экстремальными занятиями, из-за кризиса среднего возраста. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог Сергей Волков.

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По словам специалиста, в таком возрасте человек сталкивается с деятельным переосмыслением собственной жизни.

«Если в 20 лет человек ищет себя через общение и карьеру, то после 35 фокус смещается на экзистенциальные вопросы — "Зачем я живу?" и "Что останется после меня?". Покупка мотоцикла или поездка в горы — это не импульсивный жест, а попытка найти новые смыслы», — объяснил он.

Психолог отметил, что такое поведение связано с биологическими факторами. При гормональной перестройке, происходящей после 30 лет, организм требует новых сценариях поведения.

Кроме того, благодаря финансовой стабильности человек в этом возрасте имеет возможность реализовать все свои мечты, которые раньше были недоступны из-за ипотеки и других жизненных обстоятельств.

Психологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе до этого выяснили, что общая любознательность человека снижается с возрастом. Однако интерес к получению конкретных новых знаний сохраняется.