Психолог рассказал, как надо решать конфликты с соседями

Семью москвички долгие годы терроризирует сосед: мужчина не реагирует на жалобы и угрожает насилием и убийством. Можно ли повлиять на жильцов дома в таком случае и есть ли шанс договориться, разбиралась Москва 24.

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«Он всех нас будет резать»

Семью жительницы столицы Светланы терроризирует сосед на протяжении последних пяти лет. Мужчина по имени Алексей в любое время суток включает громкую музыку, оскорбляет жильцов и угрожает расправой.

Женщина также рассказала телеканалу Москва 24, что сосед напал на ее пожилую мать, из-за чего у женщины ушиб живота. Среди других его действий – отключение электрощитков в квартире Светланы и ночные крики под окнами.

«Последняя была угроза, что он мою дочь по кругу пустит. Что он всех нас будет резать, что мы трупы».

По словам москвички, ее супруг с 2022 года находится в зоне спецоперации, поэтому пока она живет с детьми в квартире одна. Также она утверждает, что Алексей не работает и живет на пособия.

Столичный закон о тишине запрещает шум с 23:00 до 07:00 и в "тихий час" с 13:00 до 15:00, а штрафы за нарушения для физлиц составляют от 1000 до 2000 рублей. Однако сосед Светланы не боится наказания. На вопрос о ситуации мужчина ответил журналистам, что ему безразличны интересы окружающих, а громкая музыка включалась случайно, поскольку он был в состоянии алкогольного опьянения и уснул.

Конфликты с соседями из-за шума не редкость. Ранее московский суд удовлетворил иск семьи с малолетним ребенком к жильцам сверху, обязав их выполнить работы по звукоизоляции пола. Поводом для обращения послужили систематические жалобы на топот, подтвержденные экспертизой: зафиксированный уровень шума достигал 100 дБ при допустимом значении 55 дБ.

Также на Олимпийском проспекте в Москве очевидцы заметили мужчину, выгуливающего большую свинью. Выяснилось, что животное содержится в квартире. Хотя прямого запрета на содержание свиней в многоэтажках нет, юрист Елена Браун предупредила, что это почти всегда нарушает права соседей из-за шума, запахов и санитарных норм. Таким образом, владельцу может грозить штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей.

Переговоры или тюрьма?

Все правонарушения соседей нужно фиксировать: нужны видеозаписи, показания свидетелей и письменные жалобы в полицию, отметил в разговоре с Москвой 24 адвокат Вадим Багатурия.

«Если поведение соседа угрожает жизни и здоровью, нужно обязательно вызывать правоохранительные органы – только сотрудники смогут безопасно пресечь дебош. Если произошло нападение и вызвать полицию нет возможности, необходимо зафиксировать телесные повреждения в травмпункте», – отметил он.

По словам эксперта, зачастую для таких действий предусмотрена административная статья о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), которая подразумевает штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Однако, если правонарушение не зафиксировано должным образом и сотрудники полиции не застали дебошира на месте, даже это наказание может быть не назначено.

«Если хулиганство совершается с использованием предметов в качестве оружия – палок, ножей, травматического оружия, – ответственность наступает уже по уголовной статье (213 УК РФ). За такое деяние предусмотрено наказание от штрафа в 300 000–500 000 рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. Если хулиганство совершено группой лиц или с сопротивлением представителю власти, наказание ужесточается».

Когда сосед открыто угрожает смертью или причинением тяжкого вреда здоровью и при этом есть основания считать это реальным (например, исходит от физически крепкого человека, в руках у него нож или другой опасный предмет), применяется соответствующая статья (119 УК РФ). Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет, однако на практике такие приговоры чаще всего выносятся условно, добавил юрист.

Помимо уголовных и административных мер, существует и гражданско-правовой путь – подача иска о компенсации морального вреда.

«Для этого нужно собрать доказательства (видеозаписи, показания свидетелей, зафиксированные вызовы полиции) и обратиться в суд с иском по статье 151 ГК РФ. Однако такой процесс может занять от полугода, а сумма компенсации обычно составляет от 5000 до 30 000 рублей – чаще всего это несоизмеримо с затраченными нервами, временем и деньгами, к тому же такая тяжба может только усилить конфликт», – пояснил Багатурия.

По его словам, лучший способ фиксации противоправных действий – аудио или видео. Уведомлять соседа о том, что ведется запись, не требуется – в суде это признается допустимым доказательством, если отражает непрерывный характер правонарушения.

«Чем раньше начата фиксация и обращение в полицию, тем выше шанс, что ситуация не перерастет в нечто более серьезное», – заключил адвокат.

По мнению психолога Натальи Искры, шанс договориться зависит от степени скандальности человека. Когда возникает конфликт с соседями, важно попытаться оценить, с кем придется иметь дело, пояснила она Москве 24.

«Если человек просто не понимает, что нарушает границы, разногласия могут быть разрешены достаточно легко – мирным обсуждением правил. Это один вариант. Второй – когда человек психологически или даже психиатрически неадекватен», – уточнила она.

В последнем случае самостоятельно справиться, скорее всего, не удастся, особенно если речь о психопатизированной личности. Цель такого человека – создать конфликт и проявить себя в нем: пока он не получит желаемого, не остановится, обратила внимание специалист.

Психологически здоровый сосед обычно идет навстречу и хочет решить вопрос мирно. Если этого не происходит, подключаются письменные претензии и юридические меры, отметила Наталья Искра.

«Однако даже с конфликтным и вспыльчивым, но адекватным человеком подход может быть разным. Все зависит от типа личности: для импульсивного иногда может сработать твердая, даже агрессивная реакция, но в других случаях она приведет к тому, что диалог станет невозможен. Важно понять, почему человек нарушает соседские границы – из-за непонимания или потому что считает, что имеет на это право».

Если сосед неадекватен и не реагирует на нормальные просьбы, не надо его провоцировать. Самое лучшее – не давать агрессивной реакции, посоветовала эксперт.

«Необходимо помочь понять, что вы слышите его, но думаете иначе. Это не игнорирование в смысле полного молчания, а отказ вступать на тот же путь. Так называемая соседская месть – громкая музыка в ответ на аналогичные действия, колонка к стене в пять утра – всегда деструктивна. Тот, кто доведен до крайности, в итоге выдерживает меньше и проигрывает. Поэтому такие способы не работают», – пояснила Наталья Искра.

При этом переговоры с соседом лучше всего проводить на нейтральной территории – в кафе или другом общественном месте, но не в квартире одной из сторон.

«Идеально, когда есть медиатор – незаинтересованное лицо, которое помогает сторонам услышать друг друга. Институт медиации в России существует, есть официальные специалисты с соответствующим образованием. Обращение к медиатору обойдется дешевле, чем судебные тяжбы или переезд», – добавила она.

Если же медиатора нет, хороший вариант – переписка. Когда люди пишут, они перечитывают, обдумывают формулировки, и это зачастую снижает накал. В любом случае лучше решать конфликт на ранней стадии, не доводя до крайностей, а если это невозможно – привлекать профессионалов и юридические инструменты, заключила психолог.