Мужчины и женщины вспомнили самый неудачный сексуальный опыт

Пользователи Reddit назвали сексуальный опыт, который они считают самым неудачным в жизни. Свои истории они рассказали в разделе AskReddit.

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Многие комментаторы признались, что для них самым неудачным оказался первый сексуальный опыт.

«Мой первый раз, если его вообще можно так назвать. Мы только окончили школу и оказались в самом романтичном месте на свете — на заднем сиденье маминой машины. Он 15 мучительно долгих минут не мог понять, что надо делать, но когда наконец разобрался, к нашей машине подъехал полицейский», — Own_Computer496, пользователь Reddit.

«Он лишился девственности со мной. В середине процесса начал напевать испанскую песню. Я не сдержалась и расхохоталась ему в лицо», — Queenberry111, пользовательница Reddit.

Другой мужчина добавил, что чувствовал себя максимально неловко, когда занимался сексом с девушкой, никак не выражавшей свои эмоции.

«Я был с девушкой, которая в прямом смысле просто лежала. На ее лице не было никаких эмоций, она не издавала никаких звуков и была неподвижна. Я остановился примерно через 30 секунд и спросил: "Ты в порядке? Хочешь, чтобы я остановился?" Она выглядела крайне растерянной и сказала: "Нет, это круто, продолжай". Так что я просто заставил себя продолжать, но это было невероятно неловко», — Unusual-Visual-3537, пользователь Reddit.

Одна женщина отметила, что зачастую хороший секс могут испортить неуместные разговоры.

«Парень остановился посреди секса, чтобы рассказать мне, как девушка, с которой он договорился о встрече в приложении для знакомств, не пришла. После этого я думала только о том, что мне надо было поступить так же», — Damn-Papiiiiii, пользовательница Reddit.

Ранее мужчины назвали самые яркие эротические переживания в жизни. Многие из них рассказали, что чувственные впечатления могут быть связаны не с сексом как таковым, а, например, с наблюдением за взаимоотношениями супружеских пар в быту.