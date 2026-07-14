Женщинам назвали неожиданную пользу мастурбации

Практика осознанной мастурбации может благотворно влиять на женское здоровье, заявила сексолог Энджи Раунтри. О неожиданной пользе самоудовлетворения она рассказала изданию New York Post.

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По словам специалистки, осознанная мастурбация — это сочетание сексуальной стимуляции с техниками осознанности. Раунтри считает, что такая практика помогает не только получить удовольствие, но и справиться с тревожностью.

«Регулярная практика осознанной мастурбации со временем может уменьшить стресс, отчасти за счет снижения уровня кортизола», — отметила сексолог.

Эксперт объяснила, что во время такой практики организм вырабатывает окситоцин, который способствует расслаблению и более крепкому сну. Кроме того, она помогает лучше понимать собственные ощущения, изучать сексуальные предпочтения и чувствовать себя увереннее, не ориентируясь на ожидания партнера.

Сексолог рекомендовала во время этой практики не ставить целью обязательное достижение оргазма. По ее словам, важно сосредоточиться на ощущениях, выбрать спокойную обстановку и воспринимать осознанную мастурбацию как способ расслабиться и восстановить контакт с собственным телом.

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