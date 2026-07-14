Эксперты рассказали, может ли чат-бот заменить психолога

Люди по всему миру все активнее используют чат-ботов для психологической поддержки. Быстро, дёшево и доступно в любой час — именно так описывают новый тренд его сторонники. Однако эксперты бьют тревогу: научных доказательств безопасности такой терапии почти нет, а в кризисных ситуациях алгоритм способен не помочь, а навредить. Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Стандартные чат-боты запрограммированы соглашаться с собеседником. Но в терапии, напоминает профессор Стэнфорда, специалист по ИИ Ник Хабер, иногда необходимо мягко возражать и замечать то, что пользователь не говорит прямо. В 2025 году его команда протестировала специализированных “ботов-психологов” и выяснила: по безопасности и уместности они уступают даже обычным моделям. Так, в одном из тестов бот не распознал скрытые признаки суицидальных мыслей и то, что человек подбирает себе место для самоубийства.

По разным оценкам, существует уже больше сотни приложений-психологов. Издание отмечает, что американские стартапы запускают ботов, обученных на реальных диалогах с пациентами. Некоторые вводят ограничения - например, только 30 минут в день, либо же дают доступ только тем, кто уже работает с настоящим психологом. Однако даже сами разработчики признают: это вспомогательный инструмент, а не замена человеку.

Главное, чего лишены алгоритмы, — способность видеть. Доктор Кристин Кроуфорд из Национального альянса по психическим заболеваниям напоминает: чат-бот не заметит слёз, дрожащего голоса, позы, в которой сидит клиент. А именно эти сигналы часто помогают психологу принять верное решение. В итоге искусственный интеллект остаётся глухим и слепым к самому важному — невербальному языку страдания.

Среди причин роста популярности ИИ-психологов отмечают не только стоимость приемов, но и сложности в подборе хорошего специалиста. Для многих бот оказывается единственным доступным вариантом.