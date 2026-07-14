Перечислены преимущества людей с СДВГ

Синдром дефицита внимания и гиперактивности помогает глубоко погружаться в интересующие темы и достигать успехов в спорте и других областях.

© Magnific

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила врач-невролог высшей категории, детский невролог Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, доктор медицинских наук Ирина Преображенская.

«Плюсы есть, безусловно. Плюсом называется гиперфиксация. Например, когда человек со СДВГ усиленно о чём-то заморочится, он может заморочиться настолько, насколько другой человек без СДВГ не сможет. Соответственно, он может знать об интересующем его объекте больше или, например, если он будет заниматься спортом, добиться лучших успехов. Зачастую родители детей со СДВГ говорят о том, что у него не может быть СДВГ, потому что он знает, условно, про динозавров столько, сколько учёные не знают про динозавров, а он прочитал про них всё и знает, соответственно, на уровне серьёзных академиков. Вот это гиперфиксация как бы».

Наряду с этим синдром имеет ряд недостатков, добавила врач.

«Но есть и обратная сторона медали, заключающаяся в исполнительной дисфункции. Это импульсивность в принятии решений, склонность к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий, к авариям, склонность к разводам, склонность к частой смене работы. Значит, люди имеют сложность с тем, чтобы задержаться в одном и том же коллективе».

Ранее Преображенская рассказала о частых случаях развития психических расстройств в 13–15 лет. Подростковый кризис сопровождается гормональной перестройкой мозга. Рост числа подобных диагнозов связан с прогрессом диагностики и современными факторами жизни, отметила она.

Полное интервью читайте на нашем сайте.