Кронпринцессу Норвегии выписали из больницы после пересадки легкого

СТОКГОЛЬМ, 14 июля. /ТАСС/. Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит выписали из больницы после трансплантации легкого. Об этом сообщил норвежский королевский дом.

"Ее королевское величество кронпринцесса Метте-Марит выписана из Центрального госпиталя [Осло] после трансплантации легкого", - говорится в сообщении. Операцию кронпринцесса перенесла в середине июня.

По словам представителя госпиталя Аре Хольма, "состояние здоровья кронпринцессы хорошее, насколько можно ожидать с учетом обстоятельств". Он отметил, что в следующие полгода ей предстоит физическая реабилитация под наблюдением врачей, при благоприятном сценарии ее здоровье стабилизируется примерно через год.

Кронпринцесса выразила благодарность близким и сотрудникам больницы, отдельно отметив "всех, кто соглашается на донорство органов". В свою очередь кронпринц Хокон заявил, что воспринял выписку супруги с большим облегчением, отметив, что ей предстоит еще долгое восстановление и не исключил осложнения. В предстоящие месяцы кронпринц продолжит участвовать в официальных мероприятиях, но его рабочий график будет составлен так, чтобы он мог проводить время с супругой. "Как ожидается, кронпринцесса не будет участвовать в официальных мероприятиях в период реабилитации", - уточнили в королевском доме.

У кронпринцессы Норвегии был диагностирован легочный фиброз в 2018 году. Это хроническое заболевание вызывает рубцевание тканей легких и приводит к снижению способности организма усваивать кислород. 5 июня норвежский королевский дом сообщил, что Метте-Марит была включена в лист ожидания на трансплантацию после существенного ухудшения состояния здоровья. По оценкам врачей, без операции продолжительность ее жизни могла составить около года.