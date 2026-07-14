Назван цвет, который за быстро успокаивает нервы

Россиянам рассказали, какой цвет помогает быстро успокоиться.

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Несколько минут, проведенных за наблюдением за листвой, травой или другими природными оттенками зеленого, способны помочь нервной системе переключиться и успокоиться.

Семейный и детский психолог Яна Тузова в беседе с «Радио 1» рассказала, что зеленый цвет действительно связан с расслаблением и восстановлением после эмоциональной нагрузки. Именно поэтому его часто рекомендуют использовать, когда человек находится в состоянии перевозбуждения или усталости.

«Именно зеленый часто рекомендуется как "скорая помощь" при перевозбуждении. Но если мы всегда используем только один цвет, он перестает помогать и начинает угнетать», — подчеркнула специалист.

Отдельно психолог рассказала о влиянии цвета на детей.