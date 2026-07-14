Назван цвет, который за быстро успокаивает нервы

Психолог назвала цвет, который за считанные минуты успокаивает нервы
Россиянам рассказали, какой цвет помогает быстро успокоиться.
Несколько минут, проведенных за наблюдением за листвой, травой или другими природными оттенками зеленого, способны помочь нервной системе переключиться и успокоиться.
Семейный и детский психолог Яна Тузова в беседе с «Радио 1» рассказала, что зеленый цвет действительно связан с расслаблением и восстановлением после эмоциональной нагрузки. Именно поэтому его часто рекомендуют использовать, когда человек находится в состоянии перевозбуждения или усталости.
«Именно зеленый часто рекомендуется как "скорая помощь" при перевозбуждении. Но если мы всегда используем только один цвет, он перестает помогать и начинает угнетать», — подчеркнула специалист.
Отдельно психолог рассказала о влиянии цвета на детей.
«Если видим, что ребенок агрессивный и не может успокоиться, можно посмотреть на зеленый, переключить его. Но постоянно держать в одном тоне нельзя <…> не впадайте в фанатизм», — отметила эксперт.