Настолки, в которые дети захотят играть больше, чем в телефон

13 июля мир отметил День головоломки. Он приурочен ко дню рождения венгерского дизайнера Эрне Рубика, который в 1974 году создал всемирно известный кубик Рубика.

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«Вечерняя Москва» узнала, какие игры на логику предпочитают современные умники.

Современные головоломки далеко ушли от кубика Рубика, однако главная их задача остается той же — поставить перед человеком цель, выполнить которую помогут как логика, так и умение нестандартно мыслить. Популярны также и интеллектуальные настольные игры — они предназначены для компании, и раздумья над задачками объединяют детей и взрослых, друзей и коллег.

В настолке «Квадригами» игрокам предстоит решить... 100 головоломок! Все они основаны на принципе оригами. Каждую головоломку нужно собрать в квадрат со стороной четыре на четыре клетки так, чтобы одна его сторона была полностью белой, а другая — полностью черной.

В игре «Идентификация» предлагается раскрыть детективное дело. С помощью карточек нужно опросить свидетелей, выдвинуть предположения и вынести приговор. Можно играть как одному, так и в компании.

Незаменимый помощник — детективная доска, которая поможет собрать улики в единое целое.

Если вы любите легендарную телепередачу «Что? Где? Когда?», вам стоит присмотреться к настольному варианту данной игры. Правила аналогичны: крутим волчок, получаем вопрос, думаем минуту, отвечаем. Сектор «Блиц» тоже есть, как и возможность сыграть «Решающий раунд».

В игре «Первый контакт» участники делятся на землян и инопланетян. Первые предлагают различные предметы, вторые объясняют, что им нужно. Но в языке инопланетян есть лишь общие свойства предметов. Игроки должны догадаться, о чем идет речь. В каждой команде будет свой победитель. У инопланетян — тот, кто первым соберет необходимое количество предметов, а у землян — получивший наибольшее количество жетонов благосклонности.

Ирина Проворотова, детский психолог:

«Головоломки могут стать и семейным совместным хобби, ведь они часто допускают несколько способов решения. Главное — понимать, что задача родителя состоит не в том, чтобы посоревноваться и дать ответ раньше, а в том, чтобы натолкнуть ребенка на ответ. Лучшая подсказка — правильный вопрос. С более взрослыми детьми можно решать задачки посложнее, размышляя всей семьей — это отличная практика работы в команде».

Игры развивают не только логику, но и умение нестандартно мыслить.