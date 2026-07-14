Как подружить с логикой: настолки, в которые дети захотят играть больше, чем в телефон
13 июля мир отметил День головоломки. Он приурочен ко дню рождения венгерского дизайнера Эрне Рубика, который в 1974 году создал всемирно известный кубик Рубика.
«Вечерняя Москва» узнала, какие игры на логику предпочитают современные умники.
Современные головоломки далеко ушли от кубика Рубика, однако главная их задача остается той же — поставить перед человеком цель, выполнить которую помогут как логика, так и умение нестандартно мыслить. Популярны также и интеллектуальные настольные игры — они предназначены для компании, и раздумья над задачками объединяют детей и взрослых, друзей и коллег.
В настолке «Квадригами» игрокам предстоит решить... 100 головоломок! Все они основаны на принципе оригами. Каждую головоломку нужно собрать в квадрат со стороной четыре на четыре клетки так, чтобы одна его сторона была полностью белой, а другая — полностью черной.
В игре «Идентификация» предлагается раскрыть детективное дело. С помощью карточек нужно опросить свидетелей, выдвинуть предположения и вынести приговор. Можно играть как одному, так и в компании.
Незаменимый помощник — детективная доска, которая поможет собрать улики в единое целое.
Если вы любите легендарную телепередачу «Что? Где? Когда?», вам стоит присмотреться к настольному варианту данной игры. Правила аналогичны: крутим волчок, получаем вопрос, думаем минуту, отвечаем. Сектор «Блиц» тоже есть, как и возможность сыграть «Решающий раунд».
В игре «Первый контакт» участники делятся на землян и инопланетян. Первые предлагают различные предметы, вторые объясняют, что им нужно. Но в языке инопланетян есть лишь общие свойства предметов. Игроки должны догадаться, о чем идет речь. В каждой команде будет свой победитель. У инопланетян — тот, кто первым соберет необходимое количество предметов, а у землян — получивший наибольшее количество жетонов благосклонности.
Ирина Проворотова, детский психолог:
«Головоломки могут стать и семейным совместным хобби, ведь они часто допускают несколько способов решения. Главное — понимать, что задача родителя состоит не в том, чтобы посоревноваться и дать ответ раньше, а в том, чтобы натолкнуть ребенка на ответ. Лучшая подсказка — правильный вопрос. С более взрослыми детьми можно решать задачки посложнее, размышляя всей семьей — это отличная практика работы в команде».
Игры развивают не только логику, но и умение нестандартно мыслить.