Синдром хорошей девочки: как он разрушает женский оргазм

Исторически сложилось так, что женщине просто необходимо вести себя прилично. В противном случае она может показаться разгульной, распущенной или вульгарной. В психологии «синдром хорошей девочки» вовсе не комплимент. А в интимной жизни он вообще мешает.

© globallookpress

Сегодня повсеместно говорят о том, что женщины могут быть раскрепощенными и сексуально свободными. Но у «хороших» девочек, идеальных для общества, в спальне всегда есть страх. Если вести себя так, как хочется, вдруг партнер подумает, что ты слишком распущенная? И как после этого он будет к тебе относиться?

Проклятие «приличного» воспитания

«Синдром хорошей девочки» зарождается с раннего детства. Если в школьном возрасте это всегда идеально выглаженная форма, косички, бантики, отличная учеба, то во взрослой жизни синдром выражается в ролях безупречной хозяйки, непоколебимой карьеристки и повсеместной репутации идеальной женщины. Образ удобен для всех, кроме самой носительницы. Родители, бабушки и социум в целом учат взрослеющих девушек, что:

инициативу должен проявлять только мужчина, иначе ты доступная (читаем — распутная);

приличные девушки так себя не ведут (не надевают такие наряды, не красятся, не занимаются сексом при освещении, не кричат и еще много чего «не»);

нагота — это срам, тело нужно прятать, стыдиться его и даже мужу все твои родинки (складочки, волоски) видеть нельзя.

Со временем у девочки, в которую закладывали такие устои, формируется негативная связь: секс = грязь, а интерес к нему = порочность. Когда такая девушка вырастает и вступает в законный брак или стабильные отношения, где секс официально «разрешен» социумом и родней, ее психика не может переключиться на что-то приятное. Родители из головы никуда не деваются — в первую и последующие брачные ночи есть ощущение, что они садятся на край кровати и внимательно наблюдают за процессом, ставя оценки за поведение.

Как синдром блокирует оргазм и сексуальность в общем

«Мужской оргазм практически всегда завязан на чистой физиологии. Женский же по большей части зависит от способности отключиться от самоконтроля и отдаться в руки партнера. Чтобы получить разрядку, женский мозг должен запустить целую цепь нервных импульсов. А это возможно только при "отключенной" коре головного мозга», — комментирует сексолог Родион Чепалов.

У «хороших девочек» в момент интимной близости нет и речи о расслаблении. Сразу после того, как она сняла нижнее белье, включился самоконтроль. Она перестает ощущать прикосновения и получать удовольствие от процесса. Вместо этого в голове рой мыслей. В числе лидирующих:

«Как я сейчас выгляжу?»

«Не слишком ли у меня некрасивый живот в этой позе?»

«А если я начну стонать, он не подумает, что я слишком опытная?»

«Если я предложу вот это, он решит, что у меня было много мужчин до него?»

«Фу, какая ужасная складка!»

И так далее. Результат предсказуем: тело напряжено, дыхание зажато, кровь отливает от органов малого таза, а по ощущениям хочется просто сбежать из комнаты, одеться и найти нового мужика, который еще не видел ее голой. Само собой, оргазм уходит за горизонт.

Что из этого следует

Не имея возможности расслабиться, женщина с синдромом хорошей девочки часто выбирает один из двух деструктивных сценариев:.

Банальная симуляция. «Хорошая девочка» обязана быть идеальной во всем, в том числе — идеальной любовницей для своего мужчины. Она не может признаться, что ей нехорошо или чего-то не хватает, ведь это расстроит партнера. Тогда в ход идет актерское мастерство. Женщина годами имитирует оргазмы, закрепляя у мужчины ложную уверенность, что он все делает правильно, а сама она просто страдает от своего же выбора. Сексуальная анорексия.

«Если секс не приносит удовольствия, но требует колоссального нервного напряжения и контроля, подсознание начинает его избегать. В ход идут классические отговорки: болит голова, устала на работе, нужно помыть посуду и т.д. Интимная жизнь сводится к унылому супружескому долгу раз в месяц, а сама мысль о близости вызывает глухое раздражение», — объясняет Руслан.

Секс по своей природе не бывает стерильным. В нем есть место страсти, спонтанности, животным инстинктам, экспериментам, ролевым играм и «грязным» темам. Но для «хорошей девочки» все это — табу. Она боится попросить о нужной стимуляции (ведь это покажет, что она слишком хорошо знает свое тело), боится направить руку партнера, боится сменить позу на более откровенную. В итоге интимная жизнь становится пресной и в большинстве случаев ненужной.

Как бороться с синдромом

Выход есть, но чтобы вернуть себе (или получить, ведь его изначально не было) право на оргазм, придется пройти путь от «удобной девочки» к «живой женщине». Достаточно 4, но тяжелых шагов.

Познакомьтесь со своим телом. Невозможно получить оргазм с партнером, если вы не знаете, как доставить себе удовольствие. Мастурбация в спокойной и приятной обстановке — это не грех. Вы должны понять, какие прикосновения работают именно для вашего тела. Отключайте мозг принудительно. Если во время интима вы начинаете думать, гоните мысли прочь. Сфокусируйтесь на тепле кожи партнера, на текстуре простыни, на звуках, на дыхании. Попросите его говорить вам комплименты, это немного сместит фокус внимания. Разрешите себе эгоизм. Секс — это не услуга для мужчины и не ваша проверка на эротичность. В интиме ваше удовольствие имеет ровно такую же ценность, как и удовольствие партнера. Позвольте себе брать, а не только соответствовать ожиданиям. Разговаривайте. Любящий партнер никогда не назовет вас «распущенной» за то, что вы поделитесь своими желаниями. Напротив, для мужчин нет ничего сексуальнее, чем женщина, которая знает, чего хочет, и подсказывает траекторию движения.

Яркий оргазм доступен не только «плохим» девочкам, это ощущение, которое может испытать организм любой женщины. Проблема в том, что «хорошие» себе это запрещают в угоду старым моральным установкам (даже не своим). Полюбите себя, разрешите себе быть настоящей и вы увидите — что хуже от этого никому не станет.