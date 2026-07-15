Как отучить себя от просмотра коротких видео

После тяжелого рабочего дня многие совершают один и тот же ритуал: падают на диван, открывают соцсети и погружаются в бесконечный поток коротких видео. Кажется, что это идеальный способ отключить мозг, однако такой процесс лишь имитирует расслабление, а на деле является главной причиной нашего истощения. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Марианны Абравитовой, как отучить себя от бесконечного просмотра коротких видео и чем полезным для психики их можно заменить.

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Иллюзия расслабления

По ее словам, существует распространенное заблуждение относительно того, что просмотр коротких видео помогает расслабиться. На самом деле это большая иллюзия.

— Резкая смена кадров, звуков и эмоций держит кору головного мозга в постоянном тонусе, не давая ему переключиться на режим отдыха. В результате вместо расслабления человек чувствует опустошение, а его нервная система оказывается перегружена. С этой «иглы» необходимо слезать, — сказала она.

Чем заменить просмотр коротких видео

Эксперт объяснила, что есть несколько эффективных способов, помогающих заменить скроллинг ленты более полезными привычками. Во-первых, это правило пяти минут и дыхательная гимнастика.

— Перед тем как открыть приложение с короткими видео, дайте себе обещание сначала сделать пятиминутную паузу. Например, выполните дыхательную гимнастику. Хорошо работает техника «дыхание по квадрату». Нужно сделать вдох на четыре счета, задержку на четыре счета, выдох на четыре счета и снова задержку. Часто первичный импульс взять в руки телефон пропадает уже после нескольких циклов дыхания, — говорит Абравитова.

Также психолог советует заменить короткий контент длинным.

— Попробуйте заменить 30-секундные ролики одним, но более продолжительным контентом длительностью 10–15 минут. Это может быть лекция по интересующей вас теме или запись звуков природы. Желательно выбирать видео без резкой музыки. Монотонность и плавность такого контента успокаивают нервную систему гораздо лучше, чем постоянное мелькание картинки, — сообщила собеседница «ВМ».

По ее мнению, лучший заменитель экрана смартфона — физическая нагрузка:

— Это необязательно должен быть интенсивный спорт. Даже теплая ванна или контрастный душ отлично справляются со стрессом. Такие действия снижают уровень кортизола (гормона стресса) эффективнее любого алгоритма рекомендаций.

Помимо этого, специалист советует создать барьеры для быстрого доступа в соцсети.

— Чтобы открывать приложения не на автомате, усложните к ним доступ. Перенесите иконку с соцсетями, в которых смотрите короткие видео, на второй экран телефона или уберите ее в папку с названием «Мозгу нужна тишина». Это заставит вас делать выбор осознанно, а не импульсивно, — считает она.

Поиски «белого шума»

Как объяснила психолог, зависимость от быстрого контента — это часто попытка избежать контакта с собственными мыслями.

— Мы ищем «белый шум», чтобы отключить сознание. Отличной альтернативой станет ведение дневника благодарности. Записывайте каждый вечер три–четыре вещи, которые порадовали вас за день. Эта практика переключает фокус с поиска новизны на фиксацию хорошего в вашей жизни и является формой активного и полезного отдыха от информации, — заключила Абравитова.

Возможность ускорить или замедлить ролик кажется полезной функцией в любом сервисе для просмотра видео и кино. Однако это изобретение может привести к проблемам с психикой. В частности, такой способ просмотра контента повышает риск развития СДВГ и тревожности. Так ли это на самом деле и как ускоренный просмотр видео влияет на человека, «ВМ» узнала у специалиста.