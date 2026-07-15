Раскрыт порядок действий в случае измены партнера

Сексолог Полина Ред рассказала, как реагировать на измену партнера. Порядок действий в этой ситуации она раскрыла в своем Telegram-канале.

Ред считает, что в случае измены не стоит сразу же подавать на развод, применять физическую силу, портить вещи, звонить любовнику или любовнице партнера, молча собирать его вещи и выставлять за порог, скандалить при детях или, напротив, подавлять свои чувства.

Вместо этого сексолог посоветовала взять паузу. По ее словам, можно позвонить близкому человеку или встретиться с ним, чтобы поделиться переживаниями. Когда тот, кому изменили, выпустит гнев, стоит обратиться к врачу, чтобы провериться на заболевания, передающиеся половым путем. Затем нужно поговорить с неверным партнером и получить от него ответы на все интересующие вопросы.

«Если партнер не собирается уходить, если измена была разовой или связь не является значимой, то решение о сохранении отношений за вами. И его нельзя принимать поспешно», — подчеркнула Ред.

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